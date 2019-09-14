في تقرير على مكتب الوزير عن الموسم الدراسى السابق: 90٪ من المدارس طبقت النظام الجديد "منقوصا"

نجاح المنظومة مرهون على تدريب المعلمين





علمت «الفجر» أن هناك تقريرا على مكتب وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، يتضمن تقييم التجربة الجديدة للنظام التعليمى الجديد ومعرفة المزايا والعيوب، والمفاجأة أن هناك مدارس طبقت ٥٠٪ من المطلوب بالنظام الجديد خلال العام الماضى، وهناك مدارس تجاهلت التطبيق.





وطبقا للتقرير فخلال أول سنة فى النظام الجديد لم يتم تحقيق نجاح بنسبة 100%، ولكن مع إصرار الوزارة على تدريب المعلمين ستتحسن الأوضاع فى العام القادم، وأن المسألة تحتاج فقط إلى وقت وتكرار فى التدريب ومحاولة الوصول لكل معلم لتدريبه لتحقيق الكفاءة التعليمية المطلوبة.





وبحسب المعلومات، فإن وزارة التربية والتعليم لديها إصرار على استكمال التجربة بكل ما فيها، والعمل على تطبيق التجربة بشكل كامل بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ فى كل المدارس وليس مدارس بعينها، حتى وإن كان هناك بعض المعوقات التى يعمل عليها أصحاب المصالح لمنع تطبيق التجربة التى ستقضى على مصدر دخل آخر لهم من الدورس الخصوصية، حيث إن النظام التعليمى الجديد يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.





كما أن الوزارة ستتابع بشكل دورى كل المدارس من خلال المديريات والإدارات التعليمية الموجودة بكل محافظة، للتأكد من الالتزام بتطبيق التجربة خلال العام الدراسى الجديد الذى سيبدأ خلال الشهر الجارى، لتقديم كافة الاحتياجات التى تحتاجها المدارس لتوفير بيئة تعليمية جيدة، وأنها لن تسمح بأى محاولة لتعطيل تطبيق التجربة.





ويحظى قطاع التعليم بدعم من القيادة السياسة التى تعمل على تغيير النظام الحالى لما يشوبه من مشاكل خاصة الأزمة الكبرى وهى الثانوية العامة التى تعتبر «البعبع» لكل الشعب المصرى خاصة وقت الامتحانات.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن آليات نظام التقييم فى الصفين الأول والثانى الابتدائى، وذلك عن طريق قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية.





وبحسب المعلومات فإن المستويات فى التقييم سيكون لها ألوان محددة المستوى الأول هو (يفوق التوقعات دائمًا) ويرمز له باللون الأزرق، المستوى الثانى هو (يلبى التوقعات) ويرمز له باللون الأخضر، المستوى الثالث هو(يلبى التوقعات أحيانًا) ويرمز له باللون الأصفر، المستوى الرابع هو (أقل من المتوقع) ويرمز له باللون الأحمر، وفى نهاية كل فصل دراسى سوف يتسلم ولى الأمر تقريرا يعبر عن أداء الطالب وتحفظ صورة منه فى ملف التلميذ.





ويبلغ إجمالى عدد المدارس التى يوجد بها فصول رياض أطفال 12 ألفا و65 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 9549 مدرسة حكومية، و2516 خاصة، ويبلغ إجمالى عدد الفصول 38 ألفا و460 فصلا.





أما عن المدارس الابتدائى، فيبلغ إجمالى عددها 18 ألفا و762 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 16514 مدرسة حكومية، و2248 مدرسة خاصة، ويبلغ إجمالى عدد الفصول 249 ألفا و124 فصلا.



