رئيس "بتروجاس": تعبئة ونقل 319 مليون أسطوانة 5.4 %.. وانخفاض معدلات الإستهلاك النسبى

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2018/2019 ،والتي بدأت باكورة أعمالها بالجمعيات العامة لشركتى بتروجاس والقاهرة لتكرير البترول





وأكد الملا خلال ترأسه أعمال جمعية شركة "بتروجاس" على استمرار جهود وخطط وزارة البترول فى تنفيذ برامج عمل لتأمين استمرار امدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى ، حيث أوضح أنه جارى حالياً تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لانتظام وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل والمحال التجارية وترشيد الاستهلاك خاصة بعد تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية ساهم فى الانخفاض النسبى في معدلات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز الذى بلغت نسبته 4ر5% خلال العام.





وأضاف أن مايشهده سوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز من استقرار تام يعكس التزام قطاع البترول بتأدية دوره المهم بكفاءة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ، مشيراً الى نجاح الإجراءات غير التقليدية المتكاملة في دعم منظومة توفير البوتاجاز وتحقيق الاستقرار المستمر منذ 4سنوات وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.









وأشارت نتائج الأعمال التى استعرضها المهندس رأفت عبد الهادى رئيس شركة بتروجاس أنه تم تعبئة ونقل 319 مليون أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة و3047 مركز توزيع ، مضيفا أنه تم زيادة أسطول نقل أسطوانات البوتاجاز بإضافة 27 جرار و10 مقطورات تريلات حمولة 900 أسطوانة للتريلا الواحدة للدفع بها في أوقات زيادة الطلب.





وأوضح أنه تم ضخ حوالى 4 مليون أسطوانة مستصلحة وجديدة للسوق للمحافظة على الحالة الفنية للاسطوانات المتداولة بالسوق لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية من سلعة البوتاجاز على مدار العام سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد بكمية بلغت حوالى 4 مليون طن ، وانخفضت كمية البوتاجاز المستورد بنسبة 15% في حين زاد الإنتاج المحلى بنسبة 5ر8%





وأوضح أنه تم حضور ورش عمل لتطبيق نظام "ساب " بشركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية وربط شركات القطاع العام بنظام إدارة موارد القطاع ودعم اتخاذ القرار ERP في اطار البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، كما تم تطوير تكنولوجيا إدارة الأعمال الخاصة بالتخزين والشحن ومتابعة النقل والبيع والرقابة ، مؤكداً على التزام الشركة بتنفيذ سياسة قطاع البترول بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتحقيق أعلى درجات الأمان من خلال تطبيق المعايير التي تحددها المواصفات القياسية والعالمية.





حضر أعمال الجمعية المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.











