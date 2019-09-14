"التجاري الدولي " يتصدر قائمة الشركات الأعلي تداولاً في البورصة خلال الأسبوع الماضي

تصدر البنك التجارى الدولى، في قائمة أعلى عشر شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى وهو الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري ، وبلغ حجم تداول بنحو 7.6 مليون ورقة، وسجلت قيمة تداول بنحو 615.5 مليون جنيه، وجاء في الترتيب الثاني شركة "الشرقية - ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 20.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 327.2 مليون جنيه ، وتابعه في المركز الثالث "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 13.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 138 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 56.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 134.5 مليون جنيه،تلاه "ابن سينا فارما" بحجم تداول 12.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 128.8 مليون جنيه.





وإحتلت شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" المركز الثالث بحجم تداول بلغ 20.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 122.2 مليون جنيه، أعقبه "حديد عز" بحجم تداول 10.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 118.6 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 12.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 98.1 مليون جنيه،وإستقر في المركز التاسع " شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 15.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 95.6 مليون جنيه، وأخبراً جاء فى المركز الأخير "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 34.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 92.2 مليون جنيه.





أخبار البورصة المصرية في أسبوع





وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 435.7 مليار جنيه إلى 440.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 210.9 مليار جنيه إلى 211 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 646.6 مليار جنيه إلى 651.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%



مؤشرات البورصة المصرية

وعل صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" إلى 15.110 نقطة، بنسبة 1.19% كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرى والمتوسة "إيجي إكس70" بنحو 0.6% مغلقًا الفترة عند 556.49 نقطة، كما سجل مؤشر «s&p» إرتفاعا بنحو 0.63% مغلقًا الفترة عند 2.273 نقطة.

وارتفع مؤشر «EGX30 capped» بنحو 1.26% مغلقًا عند 18.355 نقطة ، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» إرتفاعا بنحو 0.76% مغلقًا عند 1.480 نقطة.



تداولات البورصة المصرية

تراجعت قيمة التداولات بالبورصة المصرية لتصل الي 10 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 770 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 18.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.



