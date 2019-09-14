مدير أورام قنا: تنسيق مع أورام سوهاج لتحويل أبناء قنا لاستكمال برنامجهم العلاجي (صور)



تخفيف من عناء السفر



وأشار محافظ قنا، إلى أن قسم اورام الأطفال تم افتتاحه مطلع سبتمبر الجاري بهدف توفير خدمة العلاج لحالات مرضى الأورام من الأطفال داخل المحافظة بدلا من الانتقال الى المحافظات الأخرى.



أهمية توفير سبل الراحة



وتابع ان القسم يضم عدد 10 أسرّه وبدأ في استقبال الحالات وتقديم العلاج اللازم لها منذ افتتاحه واطمئن المحافظ على حالة الأطفال مؤكدا على اهمية توفير كافة سبل الراحة والعلاج والرفاهية لهم خلال فترة تلقيهم للعلاج مضيفا ان القسم الجديد يستهدف تقديم العلاج لعدد 200 حالة سنويا.



تفقد مدينة قنا الجديدة



وفي سياق آخر تفقد محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، مدينة قنا الجديدة مشيرًت الى إنه يتم توجيه كافة أوجه الدعم لساكني مدينة قنا الجديدة، من أجل توفير كافة الخدمات، من مركز الشرطة والحماية المدنية ومكتب البريد والسوق التجاري والأعمال الإنشائية بالكنيسة، وذلك لتشجيع المواطنين على الانتقال والإقامة بالمدينة.



مستشفى قنا الجديدة



وأشار محافظ قنا، إلى أنه تابع الأعمال الإنشائية التي تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية 175 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه.



حمامات سباحة وملاعب



كما تفقد الأعمال الإنشائية بمركز الشباب المقام على مساحة حوالى 15 فدان ويشمل (مبنى إداري، مطعم، كافيتريا، حمام سباحة، حمام غطس، حمام سباحة أوليمبى، حمام سباحة للأطفال، مبنى لتغيير الملابس، ملعب كرة قدم قانوني، ملعب كرة قدم خماسي وآخر ثلاثي، 2 ملعب تنس، مدرجات لحمام السباحة والملاعب، مسجد) بتكلفة مالية تصل إلى حوالي 90 مليون جنيه.



مول تجاري ومجمع خدمات



فيما تفقد محافظ قنا مجمع الخدمات بمدينة قنا الجديدة، والذي يشمل (مول تجاري – مسجد – صالة وصول- مبني إداري – مبني خدمات – 3 كافيتريا - 7 غرف امن –مظلات للسيارات والركاب) وأضاف أن المجمع مقام علي مساحة حوالي 15 فدان بتكلفة مالية حوالي 44 مليون جنيهًا.

أوضح الدكتور حاتم محمد امين، مدير مركز الأورام بقنا، أن قسم الأطفال يستقبل الحالات على مدار ايام الأسبوع مشيرا الى انه يجرى التنسيق بين مركزيّ الأورام بقنا وسوهاج لتحويل حالات مرضى الأورام من الأطفال من أبناء قنا المسجلين بسوهاج الى مركز اورام قنا لاستكمال برنامجهم العلاجي تخفيفا عنهم من عناء السفر.حيث اجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا زياره ميدانية لقسم أورام الأطفال بمركز اورام قنا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى به رافقه الدكتور حاتم محمد امين مدير مركز الأورام بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.