هدف ريال مدريد الأول في ليفانتي برأسية "بنزيما" (فيديو)

سجل كريم بنزيما برأسه هدف ريال مدريد الأول خلال المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد ضد ليفانتي









حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: كارفاخال وفاران وسيرجيو راموس ومارسيلو





خط الوسط: كاسيميرو وتوني كروس وخاميس رودريجيز









خط الهجوم: فاسكيز وكريم بنزيما ووڤينيسيوس





وتضم دكة بدلاء ريال مدريد أريولا وميليتاو وناتشو وميندي ورودريجو وإدين هازارد ويوفيتش.









ويحتل ريال مدريد المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، خلف ليفانتي صاحب المركز الرابع بـ6 نقاط.





ويخشى نادي ريال مدريد استمرار معاناته بملعب "سانتياجو برنابيو"، عندما يستقبل ليفانتي، حيث





ريال مدريد يعود في سبتمبر

ويتأهب فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان لخوض 4 مواجهات قوية في شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" من أجل موسم موسم استثنائي بفضل الصفقات التي عقدها في الميركاتو الصيفي وجعلت الجماهير تتمنى تصحيح الموسم الكارثي المنصرم.

ويواجه ريال مدريد نظيره فريق ليفانتي في تمام الواحدة ظهرًا اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، وهي مواجهة قد تكون سهلة نسبيًا للفريق المدريدي نظرًا للفوارق التاريخية والفنية ثم يخرج لموعد مع مواجهة قوية ضد فريق إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.

ويعود نادي ريال مدريد لملعبه في سانتياجو بيرنابيو مجددًا لمواجهة فريق أوساسونا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر في لقاء محفوف بالمخاطر نظرًا لقوة الضيوف أما المواجهة الأصعب فستكون مباراة الديربي ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد وذلك في تمام التاسعة مساء يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي يجيد دييجو سيميوني إحكام قبضته عليه.