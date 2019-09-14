كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بدون تقطيع REAL LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش ريال مدريد KOOORAGOA

يقدم لكم موقع "الفجرالرياضي" مشاهدة مباراة ريال مدردي وليفانتي يلا شوت كورة yalla shoot kora يستعد استاد "سانتياجو برنابيو" لاستضافة مباراة ريال مدريد وليفانتي وذلك في مساء اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 ، ذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني 2019-20.

يدخل الريال ويسعي نحو استرجاع الثقة في عيون عشاقه مره اخر وذلك بعدما تعادل بهدفين لمثلهما kora live كورة لايف مع ضيفه فياريال في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في المباراة التي أقيمت بينهم علي ملعب لاسيراميكا ،واحتل الملكي بهذه النتيجة المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني ، حيث خاض ثلاث مباريات حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

ويحتل ليفانتي المركز الرابع في ترتيب بطولة الليجا برصيد 6 نقاط كورة اون لاين kora on line يبعده مركز واحد عن المرينجي صاحب المركز الخامس بفارق النقاط ، لعب آخر مبارياته في الدوري ضد فريق بلد الوليد وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 3 مباريات مباراة، حقق الفوز في مباراتين،kora star كورة ستار وخسر مباراة وحيدة امام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمي : تيبو كورتوا

خط الدفاع : مارسيلو - - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم : إدرين هازارد - كريم بنزيما - كارلوس باكا

التشكيل المتوقع لليفانتي yalla shoot

حراسة المرمي : أيتور فيرنانديز أباريسكتا

خط الدفاع : كارلوس كليرك - سيرخيو بوستيجو ريدوندو - روبن فيزو - خورخي اندوخار مورينو

خط الوسط : خوسيه لويس موراليس - خوسيه كامبانيا - نيكولا فوكيفيتش - روبن روتشينا

خط الهجوم : بورخا مايورال - روجر مارتي

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي والقنوات الناقلة yalla shoot

تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 بتوقيت جرينتش ، تُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت 4 Bein Sports بتعليق خالد الحدي.



