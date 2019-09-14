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كورة ستار شووت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول الان بث مباشر KORA LIVE ماتش ليفربول رابط FIL GOAL

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:26 م
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كورة ستار شووت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول الان بث مباشر KORA LIVE ماتش ليفربول رابط FIL GOAL
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يسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر لتحقيق رقماً جديداً على ملعب "أنفيلد" عندما يواجه نيوكاسل يونايتد في الواحدة والنصف ظهر السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
 
ويتطلع ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفيلد"، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمباراة الـ 43 على التوالي.


ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة فى آخر 42 مباراة خاضها على ملعب "أنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حيث كانت هزيمته الأخيرة أمام كريستال بالاس في أبريل 2017.


وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز فى 32 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات فقط، ساعياً للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم للمباراة الـ 43 على التوالى بملعب "أنفيلد" أمام نيوكاسل يونايتد

يذكر أن تشيلسي خاض أطول سلسلة فى تاريخ البطولة بالحفاظ على سجله الخالى من الهزائم على ملعب "ستامفورد بريدج" على مدار 86 مباراة متتالية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

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