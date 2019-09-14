كورة لايف liver momo مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA PLUS

يخوض محمد صلاح، نجم منتخب مصر، اختباراً جديداً مع نادى ليفربول الذى يستضيف نيوكاسل يونايتد فى الواحدة والنصف ظهر اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".









التقرير التالى يستعرض دوافع محمد صلاح للتألق فى مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم..









صلاح لا يعرف الهزيمة ضد نيوكاسل يونايتد

يمتلك محمد صلاح سجلاً رائعاً أمام نيوكاسل يونايتد قبل مباراة اليوم، حيث سبق وشارك "الفرعون المصرى" فى 5 مباريات بقميص تشيلسي وليفربول لم يتذوق خلالها مرارة الهزيمة، بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.









ونجح محمد صلاح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين على مدار المباريات الخمس التي خاضها أمام نيوكاسل يونايتد ساعياً لهز شباك "الماكبايس" من جديد في مباراة اليوم.









"أنفيلد" وش السعد على محمد صلاح





يمتلك محمد صلاح سجلاً تهديفياً رائعاً على ملعب "أنفيلد" الذي يستضيف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم.





ويستهدف محمد صلاح التسجيل بملعب "أنفيلد" للمباراة الثالثة على التوالى فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزي، بعدما سبق وأحرز 3 أهداف جميعها فى معقل ليفربول.









وسجل محمد صلاح هدفاً أمام نورويتش سيتي، و"هدفين" أمام أرسنال بملعب "أنفيلد"، بينما لم يتمكن من التسجيل خارج معقل ليفربول هذا الموسم وبالتحديد أمام ساوثهامبتون وبيرنلي.









حلم الدوري الانجليزي

يحلم محمد صلاح بقيادة ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاماً، مثلما فعل الموسم الماضي وقاد "الريدز" للحصول على لقب دوري ابطال اوروبا.





"نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والقيام بعملنا، نحن بحاجة لتحقيق الفوز في كل مباراة، الموسم الماضي خسرنا الدوري بفارق نقطة، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة على حدة وليس التطلع للمستقبل"، هذه كانت التصريحات الأخيرة للنجم المصري التي أكد خلالها على أهمية حصد النقاط الثلاث من أجل قطع خطوة جديدة نحو تحقيق الهدف المنشود.









ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.









صراع الهدافين

يسعى محمد صلاح للعودة بقوة إلى سباق المنافسة للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".





ويتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف يليه تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي، ورحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي بـ 5 أهداف، يليه أشلي بارنس وتامي ابراهام نجمي بيرنلي وتشيلسي بـ 4 أهداف ثم محمد صلاح بـ 3 أهداف.





الوصول للهدف الـ 75 مع ليفربول

يبحث محمد صلاح عن تسجيل الهدف الـ 75 فى مسيرته مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية عندما يواجه نيوكاسل يونايتد اليوم.





وخاض محمد صلاح 110 مباريات مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية سجل خلالها 74 هدفاً.



