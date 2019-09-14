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شروط سمر ومهند لإعادة "العشق الممنوع" بعد 9 أعوام

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:24 م
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شروط سمر ومهند لإعادة العشق الممنوع بعد 9 أعوام
من مسلسل العشق الممنوع
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العدد الورقي - آمال البنا
 
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سمر ومهند أو باللغة التركية "بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ" اللذان قدما سويا قصة الحب الشهيرة بمسلسل "العشق الممنوع" قبل تسعة أعوام، وحققا جماهيرية واسعة، يبدو أنه بعد مرور ما يقرب من تسعة أعوام سيتكرر لقاؤهما، لكن فى عمل سينمائى، وتتفاوض معهما إدارة المنصة العالمية نيتفلكس على تقديم فيلم يحمل نفس القصة التى قدماها سويا قبل سنوات حيث تدور أحداثه عن قصة حب ممنوعة بين البطلين وهو مأخوذ عن رواية أدبية واعتبرت التقارير التركية أن قصة العمل ستكون القصة الأجرأ سينمائيا عبر نيتفلكس فى موسم 2021.

وأبدى كيفانش «مهند» موافقته المبدئية على المشروع، لكن بشرط أن يتقاضى مليون ليرة تركية، أما بيرين سات الشهيرة بسمر فطلبت وقتا للتفكير وحسم قرارها لأنها حاليا مشغولة بتصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من "The Gift" وهو من إنتاج نيتفلكس أيضا.
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