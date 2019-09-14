مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يلا شوت ... يلا شوت مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر

يلا شوت ليفربول ونيوكاسل بث مباشر kora star مشاهدة مباراة ليفربول مباشر بدون تقطيع، كورة لايف ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اونلاين، ويسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاثة من موقعة نيوكاسل اليوم، ليصل للعلامة الكاملة من النقاط في الموسم الجديد من البطولة الإنجليزية، بعد نجاحه في تحقيق اربعة أنتصارات متتالية منذ انطلاق الموسم، وقبل ساعات من موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا.





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على الجانب الآخر، سيدخل نيوكاسل مباراة اليوم بقائمة من الغيابات تضم اللاعب شون لونجستاف، والذي تعرض لإصابة في الكاحل أثناء التدريبات، بالإضافة لمات ريتشي (إصابة في الكاحل)، ودوايت جايل (إصابة في الساق)، وألان ساينت-ماكسيمين (إصابة في الفخذ)، ومهاجم ليفربول السابق أندي كارول، و دي أندري يدلن (إصابة في الفخذ)، و فلوريان لوجون (إصابة في الركبة).



من جانبه، تحدث ستيف بروس، المدير الفني لنيوكاسل، لوسائل الإعلام عن مباراة اليوم وقال: "ليفربول لم يتعرضوا لأي هزيمة في آنفيلد في الدوري الإنجليزي منذ عامين ونصف وهم أبطال أوروبا. نتمنى أن لا يكونوا في أفضل حالاتهم اليوم.. لديهم خط هجوم ناري، وإذا أردنا الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، فعلينا أن ندافع أمامهم بشكل جيد".



آخر تشكيل للفريقين بيرنلي 0-3 ليفربول (31 أغسطس): أدريان، أليكساندر-آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، صلاح، وفيرمينو. نيوكاسل 1-1 واتفورد (31 أغسطس): دوبرافكا، شار، لاسيليس، داميت، كرافث، فيليمز، هايدن، لونجستاف، ألميرون، أتسو، وجويلنتون.





