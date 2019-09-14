REAL MADRID.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم رابط ON LINE

يستضيف ريال مدريد ليفانتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى تمام الواحدة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويديرها الحكم ريكاردو دي بيرجوس وذلك في إطار الجولة الرابعة في الدوري الإسباني 2019-20.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي

سقط ريال مدريد من جديد أمام أعين عشاقه وتعادل بهدفين لمثلهما مع مضيفه فياريال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لاسيراميكا، وبهذه النتيجة تراجع الفريق الملكي للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فقط، فبعد أن خاض الميرينجي ثلاث مباريات، استطاع أن يحقق الفوز فى مباراة، وتعادل في مباراتين.

يأتي فريق ليفانتي فى المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 6 نقاط، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الخامس بفارق نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق بلد الوليد وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 3 مباريات استطاع أن يحقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة وحيدة امام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد.