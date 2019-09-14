تراجع جديد في اسعار الذهب السبت 14-9-2019 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 14-9-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجلت اسعار
الذهب "عيار 18"، 133.16 درهم ، والذهب "عيار21"، 153.87 درهم
، وسعر "عيار 24" 177.54درهم .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 87.92 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار
الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من
الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم السبت 14-9-2019 في الإمارات
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
عيار الذهب
|
47.87$
|
175.84
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.89$
|
161.19
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.89$
|
153.87
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.91$
|
131.88
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.93$
|
102.58
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.94$
|
87.92
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.489$
|
5.469
|
اسعار أوقية الذهب
|
335.13$
|
1.231
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.875$
|
175.843
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
102.41
|
131.67
|
153.62
|
160.62
|
165.56
|
13 سبتمبر
|
103.28
|
133.60
|
155.86
|
163.38
|
161.54
|
10 سبتمبر
|
103.21
|
134.49
|
156.91
|
164.60
|
162.38
|
9 سبتمبر
|
107.14
|
137.75
|
160.71
|
168.21
|
163.04
|
8 سبتمبر
|
106.37
|
136.76
|
159.55
|
167.21
|
163.04
|
7 سبتمبر
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