إحباط تهريب كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل عبر منفذ أرقين







وعقب تقنين الاجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 6000 عبوة عقاقير طبية - عدد 1440 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة، وقدرت القيمة الجمركية المستحقة عليها مبلغ 954000 جنيه).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وكان تمكن رجال الجمارك بمنفذ أرقين من إحباط محاولتي تهريب أدوية بشرية وسجائر إلكترونية ومستلزماتها.





وتعود أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، حين اشتبه محمود عابد مأمور الجمرك، في الراكب "ع. م. ع" 40 سنة سوداني الجنسية، والذي ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعه الشخصيه الخاصه به.



وبالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك قرر بتشكيل لجنة من محمود رفعت وحسين عبد اللاه ماموى الجمرك لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود 250 أمبول مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.



وفي المحاولة الثانية، تم الاشتباه في الراكب "ع. ض. ر" مصري الجنسية 28 سنة وبتفتيش أمتعته الشخصية وجد معه 12 سيجارة إلكترونية و27 سيجارة إلكترونية و1000 ألف مبسم سيجارة إلكترونية مفردة و35 علبة بداخل كل منها مبسم مدون عليها و50 علبة بداخلها واحد مبسم مدون عليها smoant karat و450 شريط كل شريط يحتوي على أربع مباسم و2400 علبه كل علبة تحتوي على 2 مبسم مدون عليها Zero pod2ml بإجمالي 7685 مبسم مخبأة داخل 2 شنطة كبيرة الحجم.



تمكنت وحدة البحث الجنائي بإدارة شرطة منفذ أرقين، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول - مندوب إحدى شركات السفر والرحلات حال قيامه بتهريب كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل المحظور تصديرها خارج البلاد ضمن أمتعته المحملة على السيارة قيادة أحد الأشخاص مقيم بالشرقية.