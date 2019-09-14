مياه المنيا: توزيع كتب توعية لطلاب المرحلة الابتدائية على ثلاث إدارات تعليمية



وأوضح "الشهاوى"، ياتي ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم"، ويستهدف توعية 180 ألف تلميذ داخل 210 مدارس ابتدائية بترشيد استهلاك المياه والنظافة الشخصية، وتنفذه مياه الشرب، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ الإقليم، وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".



لافتًا، أنة تم توزيع الكتب على 3 إدارات تعليمية هم: "المنيا، سمالوط، وأبوقرقاص"، صورا ورسومات تشرح كيفية الاهتمام بغسل اليدين قبل وبعد الطعام، وغلق صنابير المياه جيدا بعد استخدامها لترشيد الاستهلاك، وغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، وعدم إلقاء المناديل والمخلفات في سلة القمامة للحفاظ على المظهر الجمالي والبيئة، والاستحمام جيدا، والنوم مبكرا، وتناول طعام صحي ومتوازن، وتناول الخضروات لأنها تزود الجسم بالحيوية والنشاط، والفاكهة التي تزود الجسم بالفتيامينات والحبوب لتكسبه الطاقة، والبروتينات الحيوانية والنباتية لتقوي العضلات، والألبان لتكسبه الكاليسوم، وكيفية تكوين طبق صحي متوازن، وشرب مياه نظيفة تنقي الجسم من السموم.



مؤكدًا أن شركة مياه الشرب بالمنيا، أنهت فعاليات البرنامج التدريبي برفع كفاءة العاملين وتطوير العمل بالشركة وتنفيذ سياسة الشركة القابضة والنهوض بالعنصر البشري "تقليل الفاقد واستخدام أجهزة الكشف عن التسرب"، والمنعقد بمركز التدريب بمشاركة شركات "المنيا - الفيوم - سوهاج - الاقصر".



موضحًا أنة تم التدريب عمليا بالمواقع التي يوجد بها تسرب ومشكلات وبفترات متفاوتة من ساعات اليوم التدريبي حتى يتمكن المتدربون من الوقوف على المشكلات والتسريبات المختلفة.تنفيذا لتعليمات المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنيا.



"رفع وعي 180 ألف طالب"



وعلى جانب آخر، قال "ياسر الشهاوي" إن مشروع "صحتهم مستقبلهم" يهدف إلى رفع وعي 180 ألف طالب داخل 210 مدرسة ابتدائي، بثلاث إدارات تعليمية هي المنيا وأبوقرقاص وسمالوط، بواقع 70 مدرسة بكل إدارة، بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، والاستخدام الأمثل لها للحفاظ عليها لأنها شريان الحياة، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، وكذا التوعية بالتغذية السليمة من خلال عقد جلسات للتلاميذ بالمدارس المستهدفة لشرح الهرم الغذائي والوجبات الصحية المتكاملة، وكذا توعيتهم بضرورة النظافة العامة والشخصية من خلال فقرات إرشادية بالإذاعة المدرسية، ورسم جداريات على الأسوار وبالأفنية، وجلسات لشرح كيفية الاعتناء بالأسنان وتنظيفها وغسل الأيادي قبل وبعد تناول الطعام.

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنيا، فى إطار غرث السلوكيات الايجابية وضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة والتغذية الصحية السليمة وزعت الشركة كتيبا بعنوان "نظافتي وأكلي"، على تلاميذ المرحلة الابتدائية بثلاث إدارات تعليمية.