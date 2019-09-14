تفعيل برنامج الكليات المجتمعية بين الإسكندرية وجامعة أوشن.. تعرف على مزاياها للطالب





وأوضح"الكردي" في تصريح صحفي اليوم أن تلك البرنامج يعتمد على ربط الخريجين مباشرة بالصناعة، ومناقشة تطبيق النظام الدراسي الذى يعتمد علي دراسة الطالب لمدة عامين بجامعة الإسكندرية يحصل بعدها الطالب على شهادة فى مجال التخصص من جامعة أوشن، أيضا يستطيع الطالب أن يدرس عامين آخرين في مصر أو في أمريكا وفقا لرغباته، وذلك وفقًا للبروتوكول المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة "أوشن" الأمريكية لإنشاء الكليات المجتمعية الأمريكية داخل مصر.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن البرنامج سوف يبدأ تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى مجال الحاسب الآلي، وذلك بعد استكمال الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للجامعات مؤكدًا ان هذا النموذج الجديد من التعليم يتيح للطالب حرية اختيار نظام الدراسة، وتطوير مهاراته وإكسابه الخبرات المختلفة أثناء وبعد الدراسة الجامعية مما يؤهله إلى الإلتحاق بسوق العمل الحديث.



فيما قال رئيس جامعة أوشن إن الجامعة تعد من أفضل ١٠٠ جامعة ضمن ١١ الف كلية مجتمعية على مستوى امريكا، موضحًا ان البرامج المشتركة ستتم بالتقنية الحديثة وبنفس المناهج الأمريكية وبنظام الساعات المعتمدة.





وفي سياق أخر، افتتحت صباح الخميس الماضي جامعة الإسكندرية مركز التميز للمياه داخل كلية الهندسة، والذي يعد بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواقع ٣٠ مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرانسيس ريتشاردوني، الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، ونواب الجامعة.



فيما قال الدكتور عصام الكردي إن جامعة الإسكندرية تولي دائمًا اهتمامًا كبيرًا بالشراكات العالمية ولهذا السبب أسست جامعة الإسكندرية والمفوضية الأمريكية للجامعة مركزًا متميزًا بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع اتحاد من الجامعات الأمريكية والمصرية، بالإضافة إلى الأطراف العامة والخاصة ذات الصلة



وأوضح أن مركز التميز لمقاومة مياه الإسكندرية سيركز على ثلاثة عناصر رئيسية هي التعليم والبحث والتبادل، ويشمل ذلك دورات الدراسات العليا والجامعية وورش العمل والبرامج التدريبية ؛ المنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية في مجال المياه. كما أنه سيقوم بتبادل البرامج بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية مع أكثر من 350 طالب مشارك، سيركز المركز على تحفيز التغيير المستدام طويل الأجل في قطاع المياه من خلال تحسين إدارة موارد المياه في مصر ووضع سياسات فعالة لمكافحة تحديات المياه، ومساعدة الحكومة في رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتحسين نوعية الحياة.





وقد أعلنت مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي عن فوز جامعة الإسكندرية بإنشاء مركز تميز في مجال أبحاث ودراسات المياه بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. تمويل وقال الدكتور عصام الكردي إن هذا المشروع يعتبر أكبر مشروع ممول في تاريخ جامعة الإسكندرية بواقع 30 مليون دولار، مضيفا أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو إجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومراكز إستشارية في هذا التخصص الذي يتوافق مع الاستراتيجية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مؤكدًا أن موضوع المياه هو أحد أهم موضوعات الساعة في مصر، وسوف يكون لكافة كليات الجامعة دور كبير في هذا المشروع للتعاون فيما بينهم.



عقد اليوم السبت الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، لقاء مع الدكتور جون لارسون رئيس جامعة أوشن الإمريكية المجتمعية - بنيوجيرسى، والدكتور حاتم عقل، نائب رئيس جامعة أوشن، والدكتورة مايسة ابو يوسف مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن، لتفعيل الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة أوشن المجتمعية الأمريكية.