كورة ستار Salah مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل.. بث مباشر YALLA SHOOT ليفربول كورة لايف رابط kORAONLINE كورة ستار

تنطلق الجولة الخامسة من البريميرليج مع مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر كورة لايف على موقع الفجر الرياضي، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرغب الريدز في أن يحقق الفوز الخامس له على التوالي في بطولة البريميرليج هذا الموسم مع بداية مباراة ليفربول ونيوكاسل كورة ستار ، وخاصة لكون المباراة على أرضة وبين جمهوره في ملعب أنفيلد، حيث يجعل هذا الفوز ليفربول يضمن الإستمرار في صدارة البطولة الإنجليزية لمدة أسبوع آخر على الأقل، حيث يملك ليفربول الآن 12 نقطة في رصيده بعد مرور 4 جولات، في حين يملك منافسه مانشستر سيتي 10 نقاط في المركز الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

سيتم نقل مباراة ليفربول ونيوكاسل KORA GOAL، عبر مجموعة قتوات بي إن سبورتس القطرية والمالكة لحقوق بث مباريات البريميرليج في الوطن العربي، وبحسب ما كشف عنه جدول بث القناة، فإن مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر ستكون عبر قناة BEIN SPORTS HD 2، وبرفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة كبيرة من محللي القناة والدوري الإنجليزي.

يذكر أن نادي ليفربول كان قد أعلن عن عودة كل نجومه من فترة التوقف الدولي بدون أي إصابات خطيرة على الإطلاق، ليصبح معظم لاعبيه جاهزين لقيادة الفريق في لقاء الجولة الخامسة أمام نيوكاسل

أجواء مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يدخل يورجن كلوب مباراة ليفربول ونيوكاسل يلا شورت الجديد، وهو يضع أمام عينه خطورة فقدان أي نقطة في الفترة المقبلة، في ظل وجود مانشستر سيتي خلف ليفربول مباشرة، حيث يريد بيب جوارديولا أن يتعثر الريدز في مباراة ليفربول ونيوكاسل كورة أونلاين، من أجل أن يحطف مان سيتي الصدارة في حالة تحقيقه الفوز على حساب نورويتش سيتي في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء السبت.



