أسعار الدواجن بمحافظة الوادي الجديد اليوم السبت 14 /9/2019



ويمكن للمواطنين بمحاففظة الوادي الجديد المتابع اليومية لأسعار الدواجن بشكل يومي الدخول على "بوابة الفجر" كل يوم لمعرفة التحديثات اليومية لأٍسعار الدواجن في الأسواق المصرية والبورصة الرئيسية.



وشهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وتنشر بوابة الفجر يوميًا الأسعار وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار بمحافظة الوادي الجديد، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.



أسعار الدواجن اليوم السبت



لحم أبيض كيلو 20 جنيهًا، الأمهات كيلو 16جنية، لحم ساسو كيلو 33 جنية، لحم بلدي كيلو 35 جنية، لحم رومي برونزي كيلو50 جنية، لحم رومي أبيض كيلو 43 جنية، لحم بط مسكوفي كيلو30 جنية، لحم بط مولار كيلو 22 جنية، بيض أبيض 32 جنية، بيض أحمر 33 جنية، بيض بلدي35 جنية،كتكوت أبيض 6 إلى 6.5 جنيه،كتكوت أحمر (ساسو) من 3 إلى 4 جنية، كتكوت بلدي 1.8 إلى 2 جنية، كما يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات بمحافظة الوادي الجديد.



كما يلجأ كثير من المواطينن بمحافظة الوادي الجديد إلى لحوم الدواجن نظرًا لانخفاض سعرها عن لحوم المواشي، وتعد الدواجن العنصر الغذائي الرئيسي المتواجد بشكل دائم على سفرة طعام المصريين، كما يلجا البعض لتربية الكتاكيت لانخفاض التكلفة والاستفادة من لحومها بعد أن تكون جاهزة للذبح.



وجاءت نتائج الاستهلاك في مصر على نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، ويتراوح سعر فراخ المزارع الأحمر مابين 40 و45 جنيهًا، والأوراك الدواجن البيضاء 33 جنيهًا للكيلو، أما صدور البانيه بـ65 جنيهًا للكيلو.



ويختلف الحضر في الأسعار عن القري بمحافظة الوادي الجديد والمجتمع المصري، وغالبا ما يهتم أهل القري المصرية بتربية الدواجن الصغيرة وتسمينها، على اعتقاد أنها أوفر ماديا من شراء الطيور جاهزة للذبح أو مذبوحة وجاهزة للطهي مباشرة.



وفي تقرير بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، وبورصة الدواجن أعلنت سعر الفراخ البيضاء بمبلغ 20 جنيها، كما يشهد سعر لحم الساس ثباتا في السعر، وأيضا سعر الكتكوت الساسو يشهد ثباتا في سعره.



يذكر أن، بوابة «الفجر» ينشر بصورة يومية خدمة التعريف بأسعار الذهب في مصر، حيث ينشر على مدار اليوم التغيرات التي تطرأ بالمعن الثمين في السوق المحلي.



كما تنشر «الفجر» يوميا للعاملين في مجال الاستثمار العقاري، أسعار كل من الأسمنت (العادي والأبيض والمقاوم للملوحة) والجبس، بالإضافة إلى أسعار طن الحديد لدى مختلف الشركات المصنعة للحديد في مصر.



وتنشر «الفجر» أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية (الدولار، اليورو، الريال السعودي)، وينشر الموقع أخبار حالة الطقس في مصر وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.





تنشر "بوابة الفجر" بمحافظة الوادي الجديد أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، في المزارع المحافظة والأسواق التجارية بمحافظة الوادي الجديد وسوق الدواجن الرئيسية، حيث ينشر الموقع بشكل يومي متابعة مستمرة لأسعار الدواجن وغيرها من الأسعار التي يريد الجمهور معرفتها.