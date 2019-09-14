مؤتمر الشباب| انتهاء فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة



وتضمنت الجلسة عدة تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان من أبرزها تأكيده على قوة الجيش المصري، حيث قاال أن الجيش المصري هو مركز الثقل في مصر والمنطقة بأكملها، مطالبا المصريين بالوقوف في مواجهة الإرهاب، وعدم التسليم لهم.



وشدد على ضرورة أن يكون الخطاب الديني مواكبا للعصر، قائلا: "ربنا مش هينزل أديان تكون سبب في تصادم".



وقد جاءت فكرة مؤتمرات الشباب كفرصة للحوار والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم، حيث أطلق أول مؤتمر في أكتوبر 2016 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بهدف دعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها.



وبدأت النسخة الأولى لتلك المؤتمرات في القاهرة بديسمبر 2016، حيث مر المؤتمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، وكان آخر نسخة منه وهى االسابعة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وتعد جلسة "إسأل االرئيس" من أبرز جلسات االمؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل والتأثير، ويتواصل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر مع المصريين، فيرد الرئيس على أسئلة المواطنين، فيزداد االوعي العام لدى المصريين بكل ما يدور في البلاد.



ومن أبرز توصيات مؤتمرات الشباب: تدشين منتدى شباب العالم وعقد نسختان منه حتى الآن، وتنفيذ ملتقى الشباب العربي الأفريقي، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتفعيل المبادرات الصحية والاجتماعية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاهتمام بمتحدي الإعاقة، ودورهم المجتمعي، واشراك الدولة في معاونة أجهزة الدولة في تنفيذ برامجها.







وسنعرض عدد من التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات الشباب السابقة:

مؤتمر الشباب بأسوان:

أسفرت توصيات المؤتمر عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتحسين مستوى جودة الحياة في الصعيد، وتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في اللفترات السابقة لإنشاء السد العاالي، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.

مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:

أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.

مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:

أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.

منتدى شرم الشيخ:

وكانت توصياته عبارة عن تحويل المنتدى غلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين الشباب العربي والأفريقي، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن، وغنشاء المركز الأفريقي للشباب لاستيعاب طاقات الشباب الأفريقي، ووضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والتطرف.

مؤتمر العاصمة الإدارية:

وجه بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حوار مستمر ودائم، وتشكيل مجموعات من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة، واطلاق المشروع القومي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتكليف الحكومة باطلاق مشروع التحول الرقمي.

مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:

قرر مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتدشين مركز وطني لتأهيل وتدريب الشباب، وعقد مؤتمر دوري لمتابعة تنفيذ القرارات، وسرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام.

انتهت منذ قليل فعاليات الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والتي كانت بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا".