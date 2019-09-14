بعد تكريمهما بمهرجان الفضائيات.. أحمد يونس يوجه رسالة لـ أكرم حسني







وأضاف "يونس": "مر بظروف وازمات كتير جدا لكن على طول مثابر جدا خفة دمه قدام الكاميرا نسخه طبق الاصل من خفة دمه في الحقيقه بيتكسف لو حد شكر فيه بشكل يخليك انت نفسك تضحك فترة شغلي معاه من اجمل الفترات لما بتطلب معاه يسف على اي حد من صحابه اقسم بالله لو هتعيط مش هيبطل لو جالك جلطه حتى😂دماغه شغاله وافكاره برا الصندوق دايما ادى فرص لناس كتير جدا ما عندوش تناكة اني انا بقيت نجم النجوم ولازم انتو اللي تيجوا وتسلموا والحركات دي انا ببقا واقف والاقي جاي من ورايا بكل بساطه وتواضع ولاد الناس الحقيقين يسلم".







وتابع: "في فترة مشاكل شغلي القديم تدخل برغم مشاغله لانه مش عاوز طرفين يخسروا بعض".







وواصل حديثه قائلا: "أكرم حسني هو صاحب فكرة اسم برنامج عالقهوه" اللي بعتبره هو نقطة التحول الكبرى في شغلى في الاعلام الكلام ده حقه اني اقوله عنه ودي مش اول ولا اخر مره هقولو لانه صاحب وراجل محترم وابن اصول بجد وانا اتعلمت ان العرفان بالجميل سمة ولاد الاصل ونكران الجميل سمة معدومي الاصل ربنا يعليك يا حبيبي اكتر واكتر اي نعم الدنيا خدت كل واحد في حته من سنين بس عمري ما انسى جدعنتك معايا".



مشاركة أحمد فهمى وأكرم حسنى فى رمضان 2020

يستعد الفنان أكرم حسنى والفنان أحمد فهمى لتصوير مسلسل كوميدى جديد وذلك بعد تعاونهما فى مسلسل "ريح المدام" والذى حقق نجاحا كبيرا للغاية خلال موسم رمضان 2017، سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لبدء التصوير فى ديسمبر القادم.



مشاركة أكرم فى فيلم البدلة

يشار إلى أن اخر أعمال أكرم حسنى السينمائية مشاركته فى فيلم "البدلة" مع الفنان تامر حسنى، وحقق نجاحا كبيرا وقت طرحه بدور العرض السينمائى، وشارك فى بطولته أمينة خليل، ماجد المصرى، دلال عبد العزيز، محمود البزاوى، حسن حسنى، طاهر أبو ليلة، وأخرون، إخراج ماندو العدل، وتأليف ايمن بهجت قمر.



يشار أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.



مشاركة أكرم حسنى فى الأوضة الضلمة الصغيرة

يشارك أكرم حاليا فى فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" وهو بطولة كلا من لبلبة، خالد الصاوى، إدوارد، بيومى فؤاد، كريم عفيفى، ليلى عز العرب، وعدد من الشباب، تأليف كريم حسن بشير.





نشر الإعلامي احمد يونس صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمى على "فيسبوك"، ظهر فى الصورة وهو برفقة الفنان أكرم حسنى وعلق قائلا على الصورة ما لا تعرفه عن ⁧#اكرم_حسني⁩ :"اكرم الكل عارفه كموهبه ملهاش حل عنده طلة كده مجرد ما تشوفه تبتسم تلقائىلكن ع المستوى الإنساني اجدع وارجل صاحب عمره ما بخل عليا بنصيحه دايما اقرفه واساله لما بيجيلي شغل لاني عارف ان الرد نصيحه بمنتهى الإخلاص اكرم اوافق ولا لأ؟عمر شهرته ما غيرته".