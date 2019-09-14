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أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
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أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
محمود العسيلي
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الفجر الفني
 
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أحيا النجم محمود العسيلي، حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بحضور عدد كبير من الوزراء ومشاهير الفن والإعلام والآلاف من الطلاب من مختلف المراحل وأسرهم وذلك بجوار مبني البورصة المصرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

 

بدء الحفل بكلمة لـ د.أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والأكاديمية عن دور الأكاديمية في خدمة صناعة الإعلام بمصر والعالم العربي بعدها  قام بتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم وتطوير الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام منهم د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ،د.هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، د.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق.. بالإضافة الى المميزين من خريجي الدفعات السابقة منهم الإعلامية منى عبد الوهاب، المخرج عمرو سلامة والإعلامية خلود زهران والمذيعة إيمان مبارك وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

  

حضر العسيلي بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي أشعلت أجواء المكان على مدي قرابة الساعتين منها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم" .. بالاضافة الى أغنية "أنا ابن مصر".. وغيرها ممن تفاعل معها آلاف الطلاب وأسرهم .

 

أحيا أولى فقرات الحفل الـ dj العالمي ياسر الحريري الذي قام بالتنظيم بمواصفات لايف ومؤثرات بصرية و"fire works" مبهرة  خطفت أنظار الطلاب من مختلف المراحل وأشرفت على إخرج مراسم التخرج بشكل أكثر إثارة مايسة نصر.


 بعد إعلان خطوبته.. العسيلي يكشف لـالفجر الفني موعد زفافه


ونشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة له برفقة خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، أثناء تواجدهما في أحد المطاعم بباريس.


وقال العسيلي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، احتفلت بخطوبتي على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، منذ أيام قليلة، وذلك استعدادا للزفاف بمطلع العام المقبل".

 



وعلى صعيد أخر طرح محمود العسيلي مؤخرا، أغنية "أنتي وأنا" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.

 

وتصدر الفيديو الكليب "تريند" قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب "، وذلك بعد طرحه بأقل من 48 ساعة، وحقق الكليب عدد مشاهدات قياسي حيث حقق أكثر من نصف مشاهدة.


أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
أحياه محمود العسيلي.. 28 صورة من حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام
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