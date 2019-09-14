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الذهب يتراجع 15 جنيهاً .. تعرف على أسعار المعدن الأصفر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:42 ص
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الذهب يتراجع 15 جنيهاً .. تعرف على أسعار المعدن الأصفر
سعر الذهب اليوم
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استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 14-9-2019 ليسجل عيار 21 قيمة 685 جنيه للجرام بعد رحلة من الخسائر التى شهدها سعر الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذى فقد فيه سعر الذهب أكثر من 15 جنيه.

الوحدة

أسعار الذهب مباشر اليوم السبت 14-9-2019 في مصر

عيار 24

782.17 جنيه مصري.       

عيار 22

720.66 جنيه مصري.       

عيار 21

685.92 جنيه مصري.       

عيار 18

587.64 جنيه مصري.       

عيار 14

458.60 جنيه مصري.       

عيار 12

393.09 جنيه مصري.       

الجنيه الذهب

5480.82 جنيه مصري.       

تختلف الاسعار من محل الى اخر باختلاف سعر المصناعية 14-9-2019

بعدما ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 47 جنيها للجرام بنحو 7.2%، مسجلة 704 جنيهات للجرام عيار 21 في نهاية الشهر.
تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقد سعر جرام الذهب حوالى 15 جنيهًا، بعد التراجع في سعر الخام عالميًا.

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية,  نادي نجيب ، فى تصريحات صحفية ، إن سعر عيار 21 انخفض امس الجمعة ليسجل 685 جنيها مقابل 700 جنيه للجرام الجمعة الماضي.

وأكد نجيب، ان هذا الهبوط الكبير الذى شهده المعدن الأصفر النفيس جاء نتيجة انفراجة الخلافات الامريكية الصينية، ما قلل الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وهبط سعر جرام الذهب من العيار 18 إلى 587 جنيها، وعيار 24 إلى 782.9 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

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