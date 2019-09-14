دلال محمود: عدد ضحايا الإرهاب لعام 2017 وصل لـ 18 ألف قتيل



وأشار "محمود"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الدور السياسي للتنظيمات الإرهابية أعاق تسوية العديد من الصراعات، منوهة بأنه حدث تطور في عدد التنظيمات الإرهابية حيث قد وصل إلى 67 تنظيما إرهابيا، وأغلبهم تركزوا في منطقة الشرق الأوسط.



وأضافت أن أكثر المناطق تأثرًا بالإرهاب كانت مناطق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، منوهًا بأن التنظيمات الإرهابية تحاول أن تعمل بشكل شبكي عنقودي، وهذا الشكل يتيح لهم عند تعرضهم لضربات أن يعيدوا بناء أنفسهم مرة أخرى.



وأكدت أن الطفرة النوعية التي لحقت بالتنظيمات الإرهابية كانت شكلا ونوعا، منوهة بأن هناك تمويل ودعم مالي كبير تحصل عليه التنظيمات الإرهابية، حيث تشير التقديرات العالمية أن 70% من إيرادات داعش تأتي من بيع النفط، وهنا يجعلنا نتسائل لمن تبيع داعش النفط، مما يؤكد أن هناك مصالح سياسية بين هذا التنظيم ودول.





وأوضحت أن الخسائر البشرية من العمليات الإرهابية، حيث وصل عدد ضحايا الإرهاب لعام 2017 نحو 18 ألف شهيد.



ونوهت الدكتورة دلال محمود، بأن التنظيمات الإرهابية استغلت الفضاء الخارجي والاتصالات عبر الإنترنت في ضم عناصر إرهابية جديدة.



وانطلقت اليوم السبت 13 ستبمبر 2019، النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات.



ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات، وعددًا من الوزراء والمسئولين، ويأتي المؤتمر بصفة دورية كما تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار مع الشباب المصري والاستماع إليهم وعرض القضايا على الرأي العام المصري بشكل واضح وصريح.

وتزينت قاعة المؤتمر المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، لاستقبال ضيوف المؤتمر.



قالت الدكتورة دلال محمود، مدرس الدراسات الاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الإرهاب أصبح جزءا من المشهد السياسي في عدد من الدول.