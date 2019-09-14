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مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر REAL MADRID يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح شوت PLUS

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر REAL MADRID يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح شوت PLUS
ريال مدريد وليفانتي
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الفجر الرياضي
 
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يسعى فريق ريال مدريد لوقف نزيف النقاط والعودة إلى الانتصارات عندما يستضيف ليفانتي، السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل رحلته إلى العاصمة الفرنسية لمواجهة باريس سان جيرمان الأربعاء في بداية مشواره ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فريق ليفانتي المركز الرابع برصيد 6 نقاط، والنادي الملكي الذي افتتح الموسم بفوز ثمين خارج القواعد على حساب سلتا فيجو قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد وفياريال، يخوض مواجهة السبت في غياب العديد من نجومه في مقدمهم الويلزي جاريث بيل الموقوف.

 

ولحق الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم العام الماضي، بإيسكو وماركو أسنسيو إلى دكة المصابين بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا، ويبقى الخبر السعيد للنادي الملكي وجماهيره عودة نجمه الوافد الجديد الدولي البلجيكي إدين هازارد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في التحضيرات للموسم الجديد.

 

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

تنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة ريال مدريد وليفانتي عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3.


بث ماتش مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر اليوم يوتيوب وذلك عبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة اون لاين وااتي يديرها تحكيميًا الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا


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