منال لاشين تكتب: لغز الشركة الشرقية للدخان

الأرباح تراجعت 11٪ رغم زيادة المبيعات فقدت الريادة فى سوق المعسل وزراعة التبغ تنقذها





الشركات الأجنبية تسبب 800 مليون دولار خسائر للشركة





"المالية" تحصل على 57 مليار دولار سنويًا من الشركة









الشركة الشرقية للدخان هى الفرخة والأوزة وكل أنواع الطيور التى تبيض ذهبا والماسا ومليارات للخزانة المصرية تحديدا 57 مليار جنيه، وهى نفس الشركة التى تمد 50 مليون مصرى بالسلعة الأكثر شعبية سواء سجائر أو معسل للشيشة، وتحتكر الشركة نحو 70% من السوق مقابل 30% للسجائر المستوردة.





بهذه المعلومات المبدئية كان يجب الاهتمام المتزايد بهذه الشركة، ففى كل العالم الشركات بهذا الحجم تحظى بعناية خاصة، فلو عطست هذه الشركة لأصيب الاقتصاد بنزلة برد.





ولكن لا يبدو أن شركة الشرقية للدخان تلقى هذه المعاملة من جهات عديدة. بدءا من إدخال مستثمرين فى الشركة ما يعنى نقص الأرباح الواردة للخزانة، ومرورا بترك الحكومة لها فى أزمتها مع الشركات الأجنبية، وانتهاء بالقصة أو بالأحرى الأزمة الدائمة، أزمة أو كارثة منع زراعة التبغ فى مصر والإصرار على استيراده من الخارج. ولذلك فإن سعر الدولار يمثل روح الشركة سواء من ناحية توافره أو سعره. فضلا على تشابكات أخرى مع الشركة العالمية التى تورد لها التبغ وتمنحها حق تصنيع بعض الماركات. وخريطة عالمية وإقليمية تؤثر على الشركة وأعمالها وبالتالى على سعر السيجارة اللى فى يد 50 مليون مصرى.





ولذلك ففك ألغاز هذه الشركة يهم كل هؤلاء المصريين من المدخنين سواء سيجارة أو شيشة، كما أنه مفترض أن يهم أهل الاقتصاد فى مصر. وهذا يظل مجرد افتراض حتى يثبت العكس.





1- اللغز الأخير





الشركة الشرقية للدخان شركة رابحة ولكن معدل الربح أو اتجاهه صعودا أو هبوطا هو العنصر الحاسم للحكم على الشركة. وبحسب آخر نتاج أعمال العام الماضى فإن الشركة حققت زيادة فى المبيعات من سجائر وتبغ عن العام السابق. فقد بلغت المبيعات 13.9 مليار جنيه، وذلك فى مقابل 13.4 مليار جنيه فى العام السابق. وعلى الرغم من زيادة مبيعات الشركة، فإن النتائج تكشف انخفاضا فى الأرباح بـ11.9%. حيث بلغ صافى الربح 3.7 مليار مقابل 4.2 مليار جنيه. وهذه النتيجة حيرت الكثير من المحللين فى عالمى البورصة والاقتصاد. إذن كيف تزيد المبيعات وتزيد أسعار معظم أنواع السجائر التى تنتجها الشركة؟ سؤال بحث المتخصصون عن إجابة له. من جانبها قدمت الشركة إجابتها. وقال المسئولون إن الشركة قامت بتحديثات وتطويرات على المصنع وعنابر الإنتاج. ولكن بعض المحللين شككوا فى صحة هذه الإجابة. وبرروا موقفهم بأن القوائم المالية للشركة لا تظهر هذه التحديثات. وبحسب بعض المحللين فإن تراجع الأرباح يرجع لزيادة الرسوم والضرائب على الشركة. والمثير أن الحكومة التى تشتكى الفقر والحاجة لم تنفض أو حتى تغضب لانخفاض أرباح الشركة. وذلك على الرغم من أن الدولة لا تزال المالك الرئيسى أو الأكبر للشركة. وإذا كان لغز الأرباح قد خطف الأضواء الآن، فهناك ألغاز كثيرة فى شركة الدخان.





2- لغز الدولار





بينما كانت الدولة تعانى من الشح فى الدولار، ومن ثم كانت شركة الشرقية للدخان تعانى الأمرين فى توفير الدولار لاستيراد التبغ. بين هذا وذاك وقعت الشركة فريسة لضغوط الشركة الأمريكية العالمية (فيليب موريس). إذ أصرت الشركة الأجنبية على دفع كامل مستحقات شركة الشرقية للدخان بالجنيه المصرى، وذلك بدلا من دفع 40% بالدولار. وفى هذه الفترة كانت الشركة والحكومة والدولة فى عز دولار واحد. وفى هذه المعركة الشرسة تركت الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال والمالية الشركة تخوض معركتها لوحدها. وكانت هناك مخاوف أن تحصل الشركة الأجنبية على ترخيص جديد فى مصر لتصنيع سجائرها. ومعركة بهذه الضخامة كان يجب أن تحتشد لها كل الحكومة من وزارة الصناعة والمالية والاستثمار والبنك المركزى. ونظرا لغياب أو تجاهل الحكومة لهذه القضية المهمة، فقد خسرت الشركة نحو 200 مليون دولار سنويا. وبالتالى كان على البنك المركزى أن يوفر الدولارات اللازمة للشركة من مصادر خارجية. ومن بين مشاكل الشركة المتكررة هو صعوبة توفير الكمية اللازمة للدولار فى الوقت المناسب للشركة، وقبل انتهاء مخزون الشركة الصالح للتعامل معه لصناعة السجائر. لأن التبغ يحتاج إلى مراحل وعمليات قبل استخدامه فى صناعة السجائر. وعلى الرغم من كل ذلك تخلت الشركة عن حقها فى العملة الصعبة جدا. وخسرنا نحو 800 مليون دولار بسبب هذا التخلى فى أربعة أعوام، ولا تزال هذه الخسارة مستمرة.





وفى ظل عدم اهتمام الحكومة بالعلاقة بين الشرقية للدخان وشركة (فيليب موريس)، فمن البديهى أن يكون هناك تجاهل للتحالفات الدولية فى هذه السوق. لأن شركه (فيليب موريس) تسعى للاندماج مع ثانى أكبر شركة للتبغ. وهذا الدمج يزيد من قوة الشركة الأجنبية، وبالتالى من ضغوطها على الشركة المصرية.





3- لغز المعسل





من أكثر الألغاز فى شركة الشرقية للدخان هو إهمالها وتجاهلها لسوق المعسل الذى يزداد كل يوم. وذلك لانتشار عادة تدخين الشيشة بين معظم طبقات المجتمع، وفى كل البلاد العربية. وفى ظل هذا الانتشار كان يجب على الشركة أن تزيد من اهتمامها بالمعسل. وأن تقوم بتطوير صناعة المعسل حتى ينتشر فى الأسواق العربية. وأن تقوم بالدراسات والأبحاث عن أفضل الطرق لتقديم أفضل أنواع المعسل. ولكن بدلا من ذلك أهملت الشركة هذه الصناعة. وضاعت منا الريادة فى مجال المعسل.. تصوروا حتى المعسل فقدنا الريادة فيه. وأصبح المعسل المصرى فى قائمة أنواع المعسل.





وفى هذا الملف أيضا يبدو أن هناك غيابا أو تجاهلا من الحكومة التى تزعم أنها تهتم بالصناعة. لم يلفت وزير قطاع الأعمال الحالى أو السابق إلى أهمية تطوير صناعة المعسل وإعطائها اهتماما كافيا. فهل كان التجاهل عن عمد أو كسل أم تكبير دماغ.





وبالطبع لا يمكن افتراض أن أخبار انهيار صناعة المعسل فى مصر لم تصل للحكومة، فكل المصريين على القهاوى يعرفون أن ثمة منافسا عربيا قد أزاح منتجات الشركة، وأصبح هو رقم واحد فى هذه الصناعة ويخطط لاحتكار سوق المعسل فى الوطن العربى. وهذا بالطبع ليس عيبا فى المنافس، ولكنه خيبة ثقيلة لنا، ونتيجة طبيعية لغياب الرؤية الواسعة والمتعمقة للاقتصاد المصرى من ناحية، وغياب التنسيق بين الحكومة من ناحية أخرى.





4- لغز الزراعة



