حرب برشلونة وريال مدريد تنتقل من نيمار إلى لاعب جديد

اشتعلت حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة مبكرًا بعد انتهاء الصراع على ضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب فرنسا في العام الماضي وهو نفس هدف ريال مدريد الذي وضعه كهدف أول في الميركاتو الشتوي





وأوضح الصحيفة أن برشلونة يرى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابًا من نيمار، حيث يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيدًا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي.





ولم تخف الصحيفة مشقة المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه خاصة مع برشلونة، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين منذ سداسية الفريق الكتالوني في ثمن نهائي موسم 2016-2017 وخطف إدارة باريس لنيمار عبر اللجوء للشرط الجزائي ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.





انتهاء أزمة نيمار





وقرر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إنهاء تجميد مشاركة نيمار نجم الفريق في المباريات تمهيدًا لمشاركته ضد ستراسبورج اليوم السبت في بطولة الدوري الفرنسي.





وقال توخيل: "بالتأكيد كل شيء بات واضحا.. الفريق يضم حاليا مواهب عديدة وتعززت صفوفنا بتواجد نيمار فلا يوجد ما يشغل بالنا أو تفكير نيمار.. حان الوقت أن يركز مع سان جيرمان فقط".





وأضاف توخيل: "يغيب عنا مبابي وكافاني للإصابة، لذلك نحن بحاجة لنيمار.. تحدثت معه أكثر من مرة خلال الساعات الأخيرة، لتحفيزه على تقديم أداء قوي ونسيان ما حدث في سوق الانتقالات بشأن تعثر انتقاله إلى برشلونة وأثق أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة باريس سان جيرمان".





خطة حرمان بول بوجبا من ريال مدريد





يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتأمين لاعبه الفرنسي بول بوجبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي.





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ان مانشستر يونايتد اتصل بمينو رايولا وكيل بوجبا لمعرفة مدى إمكانية تجديد عقد اللاعب الذي كان قد خرج في الصيف الماضي مؤكدًا أن يتطلع لخوض تحد جديد





وألمح ماتيوس شقيق بول بوجبا في أكثر من مناسبة سابقة لإمكانية رؤية شقيقه في صفوف ريال مدريد ومدى ملائمته للفريق الإسباني الذي يبدون أنه سيفشل في التعاقد مع بول بوجبا مدى الحياة.



