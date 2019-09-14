رقم سلبي تاريخي لبرشلونة في غياب ليونيل ميسي
السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:45 ص
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محمد علي
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يغيب ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة عندما يواجه الأخير نادي فالنسيا على ملعب كامب نو في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.
ربما لن تكون مباراة فالنسيا هي ىخر مباراة يغيب فيها ميسي عن برشلونة، حيث صرح المدرب إرنستو فالفيردي أن ليونيل ميسي قد يغيب كذلك عن أولى مواجهات برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام بوروسيا دورتموند الألماني في افتتاح دور المجموعات.
تأثير غياب ليونيل ميسي على برشلونة
وأثر غياب ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في الفترة الأخيرة، قد أثر بالفعل على نتائج الفريق، حيث تشير الإحصائيات إلى كون النادي الكتالوني لم ينجح سوى في تحقيق فوز واحد من أخر 7 مباريات لعبها الفريق الكتالوني بدون قائده ونجم الفريق ليونيل ميسي، وكان المباراة الوحيدة التي فاز بها برشلونة في غياب ميسي، هي مباراة ريال بيتيس في الجولة الثانية من الليجا هذا الموسم.
وبحسب ما ذكرته الصحف الإسبانية، فلم يكن لأي لاعب كتالوني من قبل هذا التأثير الذي يملكه ليونيل ميسي على الفريق، فالنجم الأرجنتيني، كان قد غاب عن صفوف برشلونة في 196 مباراة منذ بداية مسيرته مع الفريق في عام 2005، منهم 65 مباراة بسبب الإصابة.
وبدأ برشلونة الموسم بشكل شيء للغاية في غياب ليونيل ميسي حيث حصد الفريق فقط 4 نقاط بعد مرور 3 جولات من بداية الدوري، منهم فوز وحيد على حساب ريال بيتيس، وتعادل أمام أوساسونا، وخسارة أمام إتليتك بلباو، ليصبح النادي الكتالوني في المركز الثامن في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بفارق يصل لنحو 5 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة نادي إتليتكو مدريد الذي جمع العلامة الكاملة.
ويلعب برشلونة اليوم مباراة قوية أمام نادي فالنسيا في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
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