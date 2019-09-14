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اليمن: الإنتقالي الجنوبي يوزع سلل غذائية على الأهالي بحضرموت

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
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اليمن: الإنتقالي الجنوبي يوزع سلل غذائية على الأهالي بحضرموت
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وكالات
 
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أعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن توزيع سللاً غذائية لأسر الفقراء والشهداء في عدد من مديريات محافظة حضرموت.

 

وتأتي هذه المساعدات من لجنة الإغاثية والأعمال الإنسانية، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي خصصت للمحافظة 4055 سلة غذائية ، بقيمة إجمالية تزيد عن مائة مليون ريال.

 

وتضمنت السلل الغذائية التي جرى توزيعها، على مديريات المحافظة وفقا للكثافة السكانية لكل مديرية، على مواد غذائية أساسية وذات نوعية ممتازة ، شملت الأرز والزيت ، والدقيق ، والسكر ، والحليب ، والشاهي ، والشراب ، والمعكرونة، والتونة .

 

ويهدف المشروع الإغاثي، الذي حصلت منه المديريات الصغيرة على 140 سلة ، فيما تجاوزت حصة بعض المديريات 300 سلة ، إلى دعم أسر الشهداء والجرحى، والأسر الأشد احتياجا.

 

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 2,000 كرتون من السلال العذائية، تزن 148 طنًا، للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، من خلال ائتلاف الخير للاغاثة الإنسانية، يستفيد منها 12,000 فرد

 

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

 

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436هـ، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية؛ بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.

 

ونفذ المركز، عددًا من البرامج والمبادرات الإنسانية؛ بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم، حيث استفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

 

ويقدم المركز، الإغاثة العاجلة للدول المتضررة في مختلف أنحاء العالم، والتي تتطلب أوضاعها التدخل السريع ومد يد العون لها عن طريق خطط ومرتكزات أساسية:

 

1- توزيع 300.000 سلة غذائية، على 1.800.000 مستفيد، للمحافظة على استمرار الحياة بمحافظة تعز.

2- تقديم وجبات ساخنة لـ250.000 مستفيد من العالقين بمنفذ الوديعة.

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