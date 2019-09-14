يلا شوت WON مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر (GOAL REAL) بي إن سبورتس SPORTS اون لاين جودة متعددة

نتابع مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم في بث مباشر بدون تقطيع وذلك عبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي مجانا حيث ستكون مباراة اليوم في مواجهة مرتقبة سيكون على موعد معها عشاق الكرة العالمية عندما يلتقي ريال مدريد وليفانتي وجها لوجه في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو والتي ستنطلق في الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت الموافق 14 من سبتمبر عام 2019 في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني ونتابع معا بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بدون إعلانات.





بث ماتش مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر اليوم يوتيوب وذلك عبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة اون لاين وااتي يديرها تحكيميًا الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا.





- مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي على كورة جول KORA GOAL :

من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

في حراسة المرمى : تيبو كورتوا

في خط الدفاع : مارسيلو وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وألفارو أودريوزولا

في خط الوسط : توني كروس وكاسيميرو وخيمس رودريجيز

في خط الهجوم : إدرين هازارد وكريم بنزيما وكارلوس باكا

بينما سيكون تشكيل ليفانتي كالتالي :-

في حراسة المرمى : أيتور فيرنانديز أباريسكتا

في خط الدفاع : كارلوس كليرك وسيرخيو بوستيجو ريدوندو -وروبن فيزو وخورخي اندوخار مورينو

في خط الوسط : خوسيه لويس موراليس وخوسيه كامبانيا ونيكولا فوكيفيتش وروبن روتشينا

في خط الهجوم : بورخا مايورال وروجر مارتي.





كورة جول مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر الآن بجودة اتش دي حيث يدخل ريال مدريد مواجهة اليوم وهو في المركز الخامس في جدول الدوري في بطولة الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بينما يحتل ليفانتي المركز الرابع برصيد 6 نقاط وذلك عبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي لايف hd.





موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يقود الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا مباراة اليوم على أن تقوم مجموعة قنوات Bein Sports بنقل المباراة في بث حي ومباشر وسيفتقد ريال مدريد خدمات لوكا مودريتش بسبب الإصابة وجاريث بيل للإيقاف وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدربين لتحقيق الفوز في موقعة اليوم فتابعوا معنا اللقاء على موقعنا بجودة عالية.