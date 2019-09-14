جاسم خادم: تكريمي بمهرجان الفنون الدولي للمحترفين بفرنسا وسام شرف

أعرب جاسم خادم، المذيع والمصور الخليجي الشهير، عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه مؤخرا من العاصمة الفرنسية باريس، والذى قدم له من قبل مهرجان الفنون الدولي للمحترفين.

وجاء تكريم جاسم خادم، من أجل قيامه بتقديم محتوي محترف ومتميز، من خلال عدة برامج قدمها في الفترة الأخيرة، وقد عبر عن سعادته بمشواره الإعلامي وأخص مشواره في فن التصوير، مؤكدا ان هذا التكريم يعد الثاني له في ثلاثين يوميا وخاصة بعد ان حصل مؤخرا علي جائزة الإبداع العربي، خلال مؤتمر المبدعين العرب في دبي.

ويعد جاسم خادم، هو مذيع ومصور محترف ولديه برنامج يقدم حاليا بأحد الفضائيات العربية الشهيرة، ويحمل اسم "المصور المحترف"، فيما يعد من المصورين المشاهير في منطقة الخليج وهو من الامارات العربية المتحدة، واحترف التصوير منذ الصغر، وبرز اسمه بين كبار المصورين في الوطن العربي.

وخلال زيارة وفد اتحاد المبدعين والإعلاميين العرب لحضور المؤتمر الدولي للأمم المتحدة للإحصاء والذي يعقد فى دبي قام الاتحاد بتكريم العديد من الرموز الإماراتية، ويقول الإذاعي احمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب أن هناك عدة اختيارات يقوم بها الاتحاد كل عام لاختيار أفضل الشخصيات العربية فى العديد من المجالات.

وقد حظيت دولة الإمارات العربية الشقيقة هذا العام بنصيب الأسد من الشخصيات التي تم اختيارها، وكان منهم الإماراتي علي درويش الفالسي والذي حصل على وسام الابداع الريادي من اتحاد مبدعين العرب –عضو الأمم المتحدة.

وقد أنهت لجنة الاختيار المخولة من قبل اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة عملها، والمقرر عقده سنويا لاختيار أفضل الشخصيات الريادية لهذا العام.

وأجمعت اللجنة على منح القيادي الشاب المدير التنفيذي للمعهد الأمني الوطني، علي درويش الفالسي بمنحه وسام الإبداع الريادي لعام 2019.

ويقول رئيس اتحادي الاعلاميين العرب والمبدعين العرب عضو الامم المتحدة، الدكتور أحمد نور، إن هذا الاختيار جاء بعد جهد دؤوب من الجنة المخولة باختيار الشخصيات المؤثرة على المستوى العربي و ذات البصمة المميزة.

وتتألف لجنة الاختيار من نخبة أساتذة الاعلام والثقافة فى مصر والوطن العربي ويرأسها وزير الاعلام المصري الاسبق وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، الاستاذ الدكتور سامي الشريف، والذي قال: جاء اختيار المدير التنفيذي للمعهد الامني الوطني، علي الفلاسي، ثمرة جهده في إدارة صرب تدريبي فى دولة الامارات العربية المتحدة وتوسعه خليجيا ونقل التجربة للدول العربية، التي من شأنها أن ترتقي بالابداع التدريبي في مجال الامن الخاص والصحة والسلامة المهنية هذا وقد قرر الاتحاد منح المدير التنفيذي وسام الابداع الريادي لعام 2019.

ويؤكد هذا التكريم هو تحقيق للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة الامارات العربية المتحدة لتمكين الشباب لانهم قـوة المنطقة لاستعادة مكانتها وصناعة المستقبل أن تمكين الشباب وإفساح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم مسؤولية مشتركة كونهم بناة الغد الذين تقع على عاتقهم مسؤولية صناعة مستقبل أفضل ومشرق لمجتمعاتهم.