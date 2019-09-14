طيور وقطط وكلاب.. تقرير: أفضل وكلاء "سي آي إيه" خلال فترة الحرب الباردة لم يكونوا بشر

أفادت تقارير، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) رفعت السرية عن عشرات الملفات من اختباراتها في فترة الحرب الباردة. يبدو أن الوكالة كانت تراهن ليس فقط على البشر.





وتكشف الوثائق التي رُفعت عنها السرية، والتي استشهدت بها وكالة "فرانس برس"، أن وكالة الاستخبارات المركزية حاولت تدريب القطط والكلاب والدلافين وحتى الطيور - من الحمام إلى الغربان - كعملاء ميدانيين.





على وجه الخصوص، كان أحد "عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية" هو غراب يدعى Do Da والذي سيصبح "عامل" أعلى في فئة التجسس. الطائر - شخصية محورية في برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية لمدة عشر سنوات لتدريب الحيوانات كعملاء - اختفى، في منتصف اختبار تجسس المدرسة في أوائل العام 1974.





فيما يتعلق ببرنامج الطيور، قيل إن الوكالة جندت علماء الطيور المتخصصين في محاولة لتحديد الطيور التي تقضي بانتظام جزءًا من السنة في منطقة شيخاني في حوض نهر الفولغا جنوب شرق منطقة موسكو.





ووفقًا للوثائق، رأت وكالة المخابرات المركزية أن الطيور المهاجرة "مجسات حية" والتي - بناءً على إطعامها - ستكشف عن أنواع المواد التي كان الروس يختبرونها عن طريق فحص جسدهم.





في أوائل سبعينيات القرن الماضي، تحولت وكالة المخابرات المركزية إلى طيور جارحة وغربان، على أمل أن يتم تدريبهم على مهام "تحديد المواقع" مثل إسقاط جهاز استماع على حافة النافذة، ومهام التصوير.





كان الغراب Do Da المرشح الواعد للبعثة السوفيتية، "نجم هذا المشروع"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس"، مستشهدًا بالوثائق التي رفعت عنها السرية. لكن في مهمة تدريب ، ذُكر أنه تعرض للهجوم من قبل "الزوج المعتاد" من الغربان - ولم يُرى مرة أخرى.





في وقت لاحق، ورد أن الوكالة حصلت على مئات الحمام، واختبرتهم بكاميرات متصلة في مناطق في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان يمكن تدريبهم على مسارات محددة. هدفهم النهائي كان أحواض بناء السفن في لينينغراد (الآن سانت بطرسبرج). تمكنت بعض الطيور خلال التدريب من صنع صور مثالية. الغالبية منهم، ومع ذلك، طار بعيدًا مع معدات الاختبار باهظة الثمن لا تزال معلقة به. ومع ذلك، لا تكشف الوثائق التي رفعت عنها السرية إن كانت عملية لينينغراد قد تمت تجربتها.





لم يتم "تسجيل" الطيور فقط في برنامج تدريب التجسس السري. وبحسب ما ورد قامت الوكالة بدراسة واختبار القطط باعتبارها "مركبات مراقبة صوتية" ممكنة. ووفقًا للملفات، لم تكن الكلاب المزودة بزراعة كهربائية في الدماغ - لتسهيل التحكم عن بُعد - خيالية.





تركز معظم الجهد على تدريب "الدلافين القتالية" ليكونوا مخربين محتملين في محاولة لردع تطور الاتحاد السوفيتي لأسطول الغواصات النووية. على وجه الخصوص، كانت هذه الحيوانات قد تسللت إلى الموانئ السوفيتية، وإيداع العوامات الصوتية أو وحدات الكشف عن الصواريخ، أو حتى السباحة بجانب السفن تحت الماء لجمع البيانات الصوتية.





وفقًا لوثائق وكالة المخابرات المكزية الأمريكية CIA، لم ينجح أي من هذه البرامج.





وفي سياق منفصل، نفت وكالة الاستخبارات الأمريكية "السي آي إيه" تقريرا نشرته شبكة سي إن إن وقالت فيه إن واشنطن سحبت عميلا في الحكومة الروسية عام 2017 "خوفا من سوء تعامل الرئيس دونالد ترامب مع المواد الاستخبارية المصنفة سرية"، بحسب شبكة "الحرة".





وقالت مديرة الشؤون العامة في الوكالة بريتاني برامل لـ"سي إن إن" "إن التكهنات المضللة لجهة أن تعاطي الرئيس مع أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية في بلادنا، والتي يمكنه الوصول إليها كل يوم، تسببت بعملية السحب المفترضة، غير دقيقة".





وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية في تقريرها أن العميل نقل معلومات للاستخبارات الأمريكية على مدى عقود وكان قادرا على الوصول إلى الرئيس فلاديمير بوتين حتى أنه أرسل صوراً لمستندات بالغة الأهمية كانت على مكتب الرئيس الروسي.





لكن تم سحبه من روسيا، بحسب ما أفاد كل من "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" في وقت متأخر الاثنين الماضي.



