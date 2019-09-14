خالد عكاشة: ظهر نحو 25 تنظيما إرهابيا خلال ثورات الربيع العربي



وأشار "عكاشة"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن هذه الفترة كانت الرصاصة التي تستهدف الاتحاد السوفيتي.



وأضاف أن الفترة من 2001 حتى 2011 شهدت عددا من الأحداث الإرهابية التي أثرت في العالم منها أحداث 11 سبتمبر، وظهرت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها ستحارب الإرهاب، ومعها نحو 40 دولة، مضيفا لا ننسى أن تلك الفترة شهدت غزو العراق، والتي تحطمت فيها قدرات العراق بشكل كامل.



ولفت "عكاشة"، إلى أن الفترة ما بين 2008 حتى 2011 يمكن اطلاق عليها الهدوء الخداع، حيث انطلقت شرارة ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي وظهر خلالها نحو 25 تنظيم إرهابي.



وجاءت فكرة مؤتمرات الشباب كفرصة للحوار والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم، حيث أطلق أول مؤتمر في أكتوبر 2016 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بهدف دعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها.





وبدأت النسخة الأولى لتلك المؤتمرات في القاهرة بديسمبر 2016، حيث مر المؤتمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، وكان آخر نسخة منه وهى االسابعة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وتعد جلسة "اسأل االرئيس" من أبرز جلسات االمؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل والتأثير، ويتواصل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر مع المصريين، فيرد الرئيس على أسئلة المواطنين، فيزداد الوعي العام لدى المصريين بكل ما يدور في البلاد.



ومن أبرز توصيات مؤتمرات الشباب: تدشين منتدى شباب العالم وعقد نسختان منه حتى الآن، وتنفيذ ملتقى الشباب العربي الأفريقي، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتفعيل المبادرات الصحية والاجتماعية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاهتمام بمتحدي الإعاقة، ودورهم المجتمعي، واشراك الدولة في معاونة أجهزة الدولة في تنفيذ برامجها.



قال الدكتور خالد عكاشة، خبير استراتيجي، إن الفترة ما بين 1980 حتى 1990 كان هناك دفع للتنظيمات الإرهابية، وتكون ما يطلق عليه الجهاد العالمي.