تحرير 3902 مخالفة مرورية بالجيزة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.



وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1533) مخالفة انتظار خاطئ، (472) مخالفات متنوعة، وضبط (2) سيارة بدون لوحات معدنية، (2) دراجة بدون لوحات معدنية، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، (23) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (18) الصلاحية الفنية للسيارة، (1845) نـمــوذج 125، (16) عدم استخدام حزام الأمان، (12) زجاج فاميه، (3) حجز توك توك، (22) التصالح الفوري، (10) ملصقات ومتعلقات، ضبط مخالفات تقطيع خط السير، (14) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3902 مخالفة مرورية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.



وفى سياق أخر كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.



وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3659 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 70 مخالفة تجاوز سرعات و1450 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 57 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائي"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 74 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 66 دراجة بخارية وسيارة.

