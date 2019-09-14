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عاجل.. مصرع سائق بوابل من الرصاص في ميدان عام بقنا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
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عاجل.. مصرع سائق بوابل من الرصاص في ميدان عام بقنا
أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
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لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، بعد أمطره مجهولين بوابل من الرصاص، أدت الى إصابته بطلقات نارية، بالقرب من ميدان الدولفين ومستشفى قنا العام.

تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع كمال حفني، سائق، بعد إصابته بطلقات نارية، أثناء تواجده بالقرب من ميدان الدولفين ومستشفى قنا العام، بعد قيام مجهولين باطلاق وابل من الرصاص.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وجاري فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد مغربي، رئيس مباحث بندر قنا، والنقيب أحمد حمد، معاون أول مباحث قنا، إلى مقر الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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