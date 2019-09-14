الصين تعفي المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية قبل محادثات التجارة
السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
Advertisements
ترجمة منار طارق
Advertisements
Advertisements
تخطط الصين لاستبعاد السلع الزراعية الأمريكية، بما في ذلك فول الصويا، من الرسوم الجمركية في أحدث خطوة لتخفيف التوترات التجارية قبل أن يستأنف البلدان محادثات التجارة الشهر المقبل.
ذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة أن الصين ترحب بقرار الرئيس دونالد ترامب بتأجيل التعريفات لمدة أسبوعين، وقالت إنها ستعفى المنتجات الزراعية الأمريكية مثل فول الصويا ولحم الخنزير من الرسوم الجمركية الإضافية.
تنضم هذه السلع الزراعية إلى 16 نوعًا من المنتجات الأمريكية التي سيتم إعفائها من التعريفة الجمركية. وسيكون الإعفاء ساري المفعول لمدة عام حتى 16 سبتمبر 2020.
جاءت هذه الخطوة بعد أن قال ترامب يوم الخميس إنه سيفكر في صفقة تجارية مؤقتة مع الصين، على الرغم من أنه لا يفضلها.
كان شراء الزراعة في الصين نقطة الخلاف في المعركة التجارية، حيث اتهم ترامب الصين مرارًا وتكرارًا بعدم الوفاء بوعودها. قالت الصين يوم الخميس أن الشركات المحلية بدأت في إجراء ابحاث حول أسعار فول الصويا ولحم الخنزير في الولايات المتحدة. ذُكر أن المستوردين الصينيين اشتروا ما يصل الي 600000 طن متري من فول الصويا من محطات تصدير شمال غرب الولايات المتحدة في المحيط الهادئ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
ذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة أن الصين ترحب بقرار الرئيس دونالد ترامب بتأجيل التعريفات لمدة أسبوعين، وقالت إنها ستعفى المنتجات الزراعية الأمريكية مثل فول الصويا ولحم الخنزير من الرسوم الجمركية الإضافية.
تنضم هذه السلع الزراعية إلى 16 نوعًا من المنتجات الأمريكية التي سيتم إعفائها من التعريفة الجمركية. وسيكون الإعفاء ساري المفعول لمدة عام حتى 16 سبتمبر 2020.
جاءت هذه الخطوة بعد أن قال ترامب يوم الخميس إنه سيفكر في صفقة تجارية مؤقتة مع الصين، على الرغم من أنه لا يفضلها.
كان شراء الزراعة في الصين نقطة الخلاف في المعركة التجارية، حيث اتهم ترامب الصين مرارًا وتكرارًا بعدم الوفاء بوعودها. قالت الصين يوم الخميس أن الشركات المحلية بدأت في إجراء ابحاث حول أسعار فول الصويا ولحم الخنزير في الولايات المتحدة. ذُكر أن المستوردين الصينيين اشتروا ما يصل الي 600000 طن متري من فول الصويا من محطات تصدير شمال غرب الولايات المتحدة في المحيط الهادئ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
Advertisements
- المكسيك تفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الولايات المتحدة
- بعد الهدنة التجارية.. ترامب: الصين ستخفض الرسوم على السيارات الأمريكية
- الحرب التجارية تكبد أمريكا والصين خسائر بمليارات الدولارات فى 2018
- واشنطن تتوقع إبرام اتفاقا لخفض التعريفات الجمركية مع الصين فى مارس
- الشركات الصينية تتقدم في شراء للمنتجات الزراعية الأمريكية
- بكين: ملايين الأطنان من فول الصويا الأمريكي يتم شحنها إلى الصين بتوافق تجاري
- لا يزال الإخلاص هو مفتاح الإستشارات التجارية في جولة جديدة من الصين والولايات المتحدة
- بكين تحتج على تحرك "ترامب" لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية
- محللون: مستوى جديد للحرب التجارية بين أمريكا والصين مع فرض التعريفات الجديدة
- الصين تعفي المنتجات الزراعية الأمريكية من الرسوم الجمركية إضافية