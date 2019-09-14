الصين تعفي المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية قبل محادثات التجارة

Advertisements

تخطط الصين لاستبعاد السلع الزراعية الأمريكية، بما في ذلك فول الصويا، من الرسوم الجمركية في أحدث خطوة لتخفيف التوترات التجارية قبل أن يستأنف البلدان محادثات التجارة الشهر المقبل.



ذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة أن الصين ترحب بقرار الرئيس دونالد ترامب بتأجيل التعريفات لمدة أسبوعين، وقالت إنها ستعفى المنتجات الزراعية الأمريكية مثل فول الصويا ولحم الخنزير من الرسوم الجمركية الإضافية.



تنضم هذه السلع الزراعية إلى 16 نوعًا من المنتجات الأمريكية التي سيتم إعفائها من التعريفة الجمركية. وسيكون الإعفاء ساري المفعول لمدة عام حتى 16 سبتمبر 2020.



جاءت هذه الخطوة بعد أن قال ترامب يوم الخميس إنه سيفكر في صفقة تجارية مؤقتة مع الصين، على الرغم من أنه لا يفضلها.



كان شراء الزراعة في الصين نقطة الخلاف في المعركة التجارية، حيث اتهم ترامب الصين مرارًا وتكرارًا بعدم الوفاء بوعودها. قالت الصين يوم الخميس أن الشركات المحلية بدأت في إجراء ابحاث حول أسعار فول الصويا ولحم الخنزير في الولايات المتحدة. ذُكر أن المستوردين الصينيين اشتروا ما يصل الي 600000 طن متري من فول الصويا من محطات تصدير شمال غرب الولايات المتحدة في المحيط الهادئ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

