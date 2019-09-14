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السبت الكروي.. مواعيد أهم مباريات اليوم 14-9-2019 والقنوات الناقلة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:11 ص
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السبت الكروي.. مواعيد أهم مباريات اليوم 14-9-2019 والقنوات الناقلة
مواعيد أهم مباريات اليوم
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الفجر الرياضي
 
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ينطلق السبت الكروي الموافق 14-9-2019 بمباريات مثيرة في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والسعودي ويشهد قمم من العيار الثقيل.

 

مواعيد أهم مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

 

كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية x الأهلي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

 

جينيراسيون فوت السنغالي x الزمالك وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

 

شبيبة القبائل الجزائري x حوريا كوناكري الغيني تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

 

بيراميدز x شباب بلوزداد الجزائري وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

 

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

 

ليفربول x نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة وتقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

 

مانشستر يونايتد x ليستر سيتي وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

 

توتنهام x كريستال بالاس وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساء بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

 

وولفرهامبتون x تشيلسي وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

 

نوريتش سيتي x مانشستر سيتي وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

 

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني

 

ريال مدريد x ليفانتي وتقام المباراة في تمام الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

 

ريال سوسيداد x أتلتيكو مدريد وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

 

برشلونة x فالنسيا وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

 

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

 

فيورنتينا x يوفنتوس وتقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

 

نابولي x سامبدوريا وتقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

 

إنتر ميلان x أودينيزي وتقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

 

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الألماني

 

بوروسيا دورتموند x باير ليفركوزن وتقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

 

لايبزيج x بايرن ميونيخ وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

 

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

 

باريس سان جيرمان x ستراسبورج وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

 

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

 

الهلال x الفيحاء وتقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:40 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1.

 

الأهلي x الوحدة وتقام المباراة في تمام 7:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و9:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2.

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