جامعة عين شمس تنهي قافلتها للمحافظة البحر الأحمر

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أعلنت جامعة عين شمس الانتهاء من القافلة التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر في الثلاث أيام الماضية وقامت العمل في القرى والتجمعات البدوية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة الدكتور أيمن صالح، مدير المستشفيات الجامعية، وإشراف سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة الطبية التي قدمتها عيادات القافلة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبورماد ٢٦٧٠ مستفيدًا ما بين كشوفات وجراحات ومناظير جهاز هضمي وجراحات أسنان وإشاعات مقطعية وموجات صوتية وذلك بمختلف تخصصات الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الجلدية، القلب والباطنى، التخدير، الأسنان وإجراء ٤٨ عملية جراحية متنوعة تحت إشراف الدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الدمرداش، إلى جانب صرف الأدوية المجانية لـ٢٥٠٠ مستفيد، وكذلك تحويل ٨٥ حالة لتلقى العلاج مجانًا بمستشفيات الجامعة.





الجدير بالذكر بأن جامعة عين شمس قامت بعدد من القوافل الطبية الشاملة لمساعدة المواطنين بالقرى والتجمعات البدوية، ومن بينها قافلة التنمية لمحافظة المنيا برعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وكانت تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.





ومقرها قرية بني محمد سلطان مركز المنيا ومن المقرر أن تبدأ فعاليات القافلة بعقد مؤتمر صحفي بمقر ديوان عام المحافظة.



يذكر أن القافلة تشمل عدد من المحاور منها المحور الطبي ومحور محو الأمية وتعليم الكبار، وندوات التوعية متعددة الموضوعات، فضلًا عن تقديم عدد من الخدمات العينية من بينها مستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة وصرف أدوية من خلال صيدلية القافلة ومعرضًا للفنون التشكيلية.



وفي سياق آخر قامت الجامعة انطلاق القافلة التنموية، بمحافظة بني سويف أن القافلة تقديم خدمات طبية من خلال عيادات مجانية لمختلف التخصصات منها "الباطني، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية وغيرها" فضلًا عن عيادات قياس السكر والضغط وتحليل الكشف عن فيروس "سي" والتي تقدم مجانًا تحت إشراف أساتذة متخصصين من كليات الطب والتمريض.



وأعلنت الجامعة بتوفير صيدلية لصرف الأدوية مجانًا للمرضى عقب توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال أساتذة متخصصين من كلية الصيدلة وبالتنسيق والتعاون مع عدد من شركات الأدوية.



كما تتضمن القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية لأهالي القرية في عدد من الموضوعات، فضلًا عن توزيع 800 بطانية مجانًا على الأهالي، إلى جانب إعداد فصول محو الأمية والتي يتم من خلالها عقد لجان امتحانات فورية للحصول على شهادة محو الأمية للذين يعرفون القراءة والكتابة والتي تعقد بالتنسيق مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.





وقال محافظ بني سويف، إنه يأمل أن تقوم كافة المؤسسات العلمية والبحثية والمجتمع الجامعي من أجل خدمة كل فرد، مقدما الشكر لقيادات جامعة عين شمس على هذه الجهود الطيبة المبذولة لخدمة أبناء محافظة بنى سويف.





