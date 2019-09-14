اسعار الحديد اليوم 14-9-2019.. المعدن يعاود الاستقرار

أسعار الحديد اليوم

حافظت أسعار الحديد اليوم السبت 14-9-2019 على حالة الاستقرار التي تشهدها خلال تعاملات الفترة الحالية، وذلك بعد استقرار أسعار خام البيليت العالمى نتيجة لعم استقرار أسعار الدولار، بالإضافة إلى قرار وزارة الصناعة الخاص برفع أسعار خام البيليت الذي يستخدم في صناعة الحديد وننشر فيما يلي آخر تحديثات أسعار الحديد والتى جاءت على النحو التالي:





اسعار خام البيليت العالمى واصل سعر خام البيليت على المستوى العالمى استقرارها عند معدلات 120 دولار للطن خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية، حيث تشحن شركة التعدين ما يقرب 270.5 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهرًا المنتهية خلال شهر يونيو الماضي مسجلة انخفاض من مستوى 273.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.



أسعار الحديد اليوم 14-9-2019 سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.



تراجع اسعار الحديد في المصانع





كانت اسعار الحديد قد شهدت حالة الإستقرار في الأسواق بعدما شهد الهبوط الأخير له في كافة المصانع بنحو الـ 300 جنيه مصري، ويرجع هذا لإنخفاض أسعار البليت في الأسواق العالمية في الفترة الجارية، بينما أسعار الأسمنت فقد شهدت حالة إرتفاع تدريجي، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 إرتفاع الأسعار مرتين، مصرحاً رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، بأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسمنت المتواصل هو زيادة تكاليف الإنتاج، وأيضاً نقص المعروض منه في السوق المحلي، وعبر الجداول الموضحه أدناه نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم في كافة الشركات والمصانع.







