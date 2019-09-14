عاجل.. بدء توافد المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن للشباب على مركز المنارة "صور"

تنطلق بعد قليل، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وزراء الحكومة والشخصيات العامة و شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتزامنا مع ذلك، فقد بدأ توافد عدد كبير من المشاركين في المؤتمر، منذ قليل، والذي من المقرر حضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب.





أجندة فعاليات المؤتمر الذي سيعقد لمدة يوم واحد، تحتوي على 3 جلسات، أولها "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، كما تتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

وتعقد الجلسة بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة "اسأل الرئيس" وهي من أبرز جلسات المؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل و التأثير، والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.





السيسي يشكر من أرسلوا استفساراتهم ليجيب عنها في جلسة "اسأل الرئيس"



