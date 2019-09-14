محامية أمريكية تفضح قطر: لا أقبل الرشوة

ظهرت المحامية ريبيكا كاستانيدا، الموكلة برفع دعوى قضائية ضد الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وهو الأخ غير الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في شريط فيديو على تويتر مدته دقائق، أكدت أن شقيق حاكم قطر ووكلاءه يتنصلون من القضية ويرفضون الاعتراف بها.

وقالت المحامية ريبيكا كاستانيدا، إنها لا تقبل الرشوة من أحد، ولا ترغب من وراء هذه الدعوى القضائية في ابتزاز النظام القطري.

وقدمت المحامية كاستانيدا، وكيلة الأمريكيين ماثيو بيتارد وماثيو اييندي، دعوى باسمهما أمام محكمة بفلوريدا الأمريكية، حيث طلبت تعويضات وأجورا من الشيخ خالد آل ثاني وشركات تعمل باسمه إلى موكليها ويصل ما تطالب به إلى 33 مليون دولار.

وألمحت المحامية أن نص الدعوى يشير إلى أن الشيخ خالد بن حمد آل ثاني طلب عام 2017 من مرافقه ماثيو بيتارد قتل شخصين في كاليفورنيا، ويقول بيتارد إنه رفض ذلك.

وذكرت أنها خاطبت السفير القطري في الولايات المتحدة وأرسلت له عبر السفارة القطرية في واشنطن والقنصليات القطرية في لوس أنجلوس ونيويورك، لكنه لم يتجاوب مع رسائلها بل قالت إنه أعطى تعليمات للموظفين بعدم الرد واستعمل كلمة نابية بحقّها.

وكانت المحامية قالت في وقت سابق إن أشخاصًا كانوا يتابعونها في فلوريدا وإنها لاحظت ذلك، وإن الأشخاص الذين تابعوها تركوا المكان عندما اقتربت من سيارتهم، وغردت حول هذا الحادث وقالت إنها غير خائفة، وهي كررت هذا الكلام اليوم الخميس في البث على تويتر.

كما أنها أشارت في تغريدات من قبل إلى أنها لا تقبل الرشوة ولا تمارس الابتزاز بحق دولة أجنبية، وهي كررت هذا التأكيد عبر البث المباشر، كما قالت إنها تلقت اتصالات من مندوبي السفارة القطرية، حيث عرضوا عليها رشوة مقابل التنازل عن الدعوى القضائية.





ونتيجة تواصل الجهود العالمية لفضح جرائمه، يعيش تنظيم "الحمدين" وجماعة الإخوان الإرهابية المدعومة منه حالة فزع، وخصوصا جراء استمرار اعتقال عناصر مصرية من جماعة الإخوان الإرهابية في الكويت، نتيجة التنسيق الأمني عالي المستوى بين مصر والكويت.

أبرز جرائم الأسبوع الماضي لتنظيم "الحمدين" كشفتها المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيد، التي تقاضي شقيق أمير قطر، خالد بن حمد بن خليفة، جراء طرده حارسه الشخصي من العمل وتهديده بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين، واحتجاز وتعذيب طبيبه الذي أجبره على العمل واحتجزه بإحدى البنايات حتى ألقى بنفسه من أعلاها ليعاني من إعاقة مستمرة.



