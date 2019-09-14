الزمالك يتحدى جينيراسيون فوت بحثا عن المجد الضائع

يصطدم نادي الزمالك بفريق جينيراسيون فوت السنغالي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الزمالك بقيادة مدربه ميتشو مباراة جينيراسيون فوت بمعنويات عالية بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بالفوز بالمباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

وأكد ميتشو أنه طوى صفحة كأس مصر من أجل التركيز على مباراة جينيراسون فوت مشيرًا إلى أنه يعرف الأجواء الحارة في السنغال من حيث الرطوبة والمطر.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد أن تخطى فريق ديكاداها بطل الصومال بنتيجة كبيرة حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 7-0 وفي العودة 6-0.

وتأهل فريق جينيراسيون لهذا الدور بعد الفوز فريق أويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز عليه فى مباراة العودة بثلاثة أهداف نظيفة.

ويغيب عن الزمالك في محمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإصابة والمغربي محمد أوناجم بسبب مشكلة في قيد اللاعب.

وطلب رئيس الزمالك من لاعبيه تحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة جينيراسيون بطل السنغال من أجل السير بخطى ثابتة فى المشوار الإفريقى محذرًا من تكرار أخطاء الموسم الماضي.

وشاهد ميتشو بعض التسجيلات لمباريات جنيراسيون من أجل اكتشاف نقاط القوة والضعف وطلب ميتشو من اللاعبين التمرير السريع واللعب من لمسة واحدة لخلخلة دفاعات الفريق السنغالي

وشارك جينيراسيون فى هذه النسخة من دورى أبطال إفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019 برصيد 51 نقطة حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18 هدفًا.

وسبق لجينيراسيون فوت إقصاء مصر المقاصة من الدور التمهيدى لدوري أبطال إفريقيا عام 2018، بعدما فاز عليه فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين قبل أن تنتهى مباراة العودة بالتعادل السلبي في مصر.