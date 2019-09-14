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جامعة عين شمس تعلن بدء الكشف الطبي لطلاب المقبولين بالمدينة الجامعية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
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جامعة عين شمس تعلن بدء الكشف الطبي لطلاب المقبولين بالمدينة الجامعية
أرشيفية
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آية حمروشي
 
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كشفت الإدارة الطبية بجامعة عين شمس عن بدء الكشف الطبي للطلاب المقبولين بالمدينة الجامعية للعام الدراسي الجديد. 

وسيبدأ غدًا الأحد الكشف الطبي لطالبات المدينة الجامعية ويستنر حتى 19 سبتمبر، بينما يبدأ الكشف الطبي لطلاب المدينة الجامعية "طلبة" 22 من سبتمبر ويستمر حتى 26 من سبتمبر.

وكشفت جامعة عين شمس شروط الإقامة بالمدينة الجامعية 2019 – 2020، حيث أكدت الجامعة أن لها الحق فى قبول أو رفض طلب الإقامة فى مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها، موضحة أن من بين شروط القبول اجتياز الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة ومنها تحليل المخدرات.

وكشف الجامعة في تصريحات صحفية عن مواعيد الكشف الطبي يوم، الإثنين، الموافق 26 سبتمبر الجاري، لطلاب الفرق النهائية والفرقة الخامسة لطلاب كلية الطب وطب الأسنان "بنين"، وطالبات الفرق النهائية بالكليات العملية والفرقة الخامسة لكلية الطب وطب الأسنان "بنات"، أما يوم، الثلاثاء، الموافق 27 سبتمبر؛ فخصص للكشف علي طلاب الفرقة الثالثة "بنين" وطالبات الفرقة الثالثة للكليات العملية "بنات".

بينما خصصت الجامعة يوم الأربعاء، الموافق 28 سبتمبر الجاري؛ للكشف علي طلاب الفرقة الثانية "بنين"، وطالبات الفرقة الثانية للكليات العملية "بنات"، فيما خصص يوم، الخميس، 29 من نفس الشهر لطلاب الفرقة الأولي لكليات "الصيدلة والهندسة" والمتخلفين عن المواعيد السابقة "بنين"، ولطالبات الفرقة الأولي من كليات "الصيدلة والهندسة" والمتخلفين عن المواعيد السابقة "بنات".

كما أوضحت الجامعة أنه تم تحديد كل يوم 3 أكتوبر القادم لطالبات الفرقة الرابعة للكليات النظرية، ويوم 4 أكتوبر القادم لطالبات الفرقة الثالثة من الكليات النظرية، فيما حدد يوم 5 أكتوبر لطالبات الفرقة الثانية للكليات النظرية والمتخلفين عن المواعيد السابقة، وتم تحديد يوم 9 أكتوبر للطلاب المستجدين، والطالبات المستجدات بالكليات العملية.

وأعلنت الجامعة في تصاريح صحفية بأن الجامعة تبدأ بعمل تحليل فيروس سي لجميع الطلاب المقبولين بالمدينة الجامعية ولجميع المشرفين عليهم، بجانب تحليل المخدرات الذي يقام كل عام.

كما أشار إلى أن المدن الجامعية بعين شمس تسع لـ 2000 طالب و4000 طالبة، ولكن لم تتقدم كل تلك الأعداد، كما قامت بقبول 50 طالب من المكفوفين ليتم تسكينهم مجانًا.

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