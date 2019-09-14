تصريحات ترامب الأخيرة تفضح دور قطر مع التنظيمات الإرهابية

كشف المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، في تصريحات تلفزيونية،عن الأدوار التي تلعبها قطر بين التنظيمات الإرهابية والدول الغربية وتوفير مناخ للتفاوض.

وقال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف عن وجود مفاوضات بالفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية، وحركة طالبان لإنهاء الحرب بينهما، وتمت هذه المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف المفكر السياسي، أنهم توصلوا لاتفاق بمقتضاه تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، ثم تقوم "طالبان" بمفاوضات مع الحكومة الأفغانية، واشترطت الولايات المتحدة ألا تكون حركة طالبان بيئة حاضنة لتنظيمات مثل القاعدة.

وشدد على أن التنظيمات ذات الطبيعة الأيدولوجية سريعة الانقسام، وهذا موجود منذ أيام الخوارج والذين خرجت منهم حركة "الحشاشين" الذين كانوا يقومون بعمليات انتحارية تحت تأثير المخدرات، والتنظيمات بالغة التعصب سهل أن تزايد على بعضها البعض، خاصة وأن الدين يتحول إلى الكثير من التفاصيل ويكفرون بعضهم البعض.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات في وقت المعارك تتحول إلى تحالفات أو ائتلافات تكتيكية، وهذا يحدث أيضا في التنظيمات الأخرى الغير إرهابية من أجل أغراض تكتيكية، وتحالفها لا يعني أنها اتفقت مع بعضها البعض، ولكن في الحياة السياسية هذا وارد الحدوث.

أفادت وكالة سبوتنيك، بأن حركة طالبان، تعهدت بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد قرار الرئيس، دونالد ترامب، بوقف المحادثات معها، مشيرة إلى أن واشنطن ستندم على التخلي عن المفاوضات.

وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، لوكالة "فرانس برس" "لدينا طريقتان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما كان الجهاد والقتال والآخر كان محادثات ومفاوضات".

وأضاف "إذا أراد ترامب إيقاف المحادثات، فسنتخذ الطريقة الأولى وسيندم قريبا".

وكان ترامب قد أعلن أن المحادثات مع قادة حركة "طالبان" الأفغانية انتهت، وأنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأضاف للصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض متجها لنورث كارولاينا بعد أن ألغى محادثات سرية كانت مقررة في كامب ديفيد بشأن خطة للسلام في مطلع الأسبوع "بالنسبة لي لقد انتهت".

وفيما يتعلق بسحب بعض من القوات الأمريكية من أفغانستان والبالغ قوامها 14 ألفا قال "نود أن ننسحب لكننا سنخرج في الوقت المناسب".

وجاء قرار ترامب بإلغاء المفاوضات مع الحركة بعدما أعلنت مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 آخرين.