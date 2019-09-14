باكستان تعلن مقتل أحد جنودها في كشمير بنيران هندية

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أعلنت باكستان إن إطلاق النار من جانب القوات الهندية عبر الحدود شديدة التسليح في منطقة كشمير المتنازع عليها أسفر عن مقتل أحد جنودها خلال الليل.



قال بيان عسكري اليوم السبت إن القوات الهندية فتحت النار "دون استفزاز" في قطاع هاجيبير في الجانب الباكستاني من كشمير، مما أسفر عن مقتل جندي.



كما قتلت نيران هندية في نفس المنطقة جنديًا باكستانيًا يوم الخميس الماضي.



و في وقت سابق، اعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده بنيران هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه يوم 16 اغسطس. كما كان قد سبق وأعلنت باكستان، مساء الخميس 15 أغسطس، مقتل ثلاثة من جنودها وخمسة جنود هنود بتبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، في واحد من أدمى الاشتباكات بين الجيشين هذا العام.



وصرح اللواء آصف غفور، في تغريدة سابقة على "تويتر" بأن "القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة".



وأضاف غفور أنه "يستمر التبادل المتقطع لإطلاق النار".



يأتي سقوط القتلى في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على المنطقة.



غالبًا ما تتبادل باكستان والهند إطلاق النار عبر الحدود العسكرية التي تقسم كشمير، والتي تطالب بها الدولتان.



يذكر أن وزارة الخارجية الباكستانية، استدعت عقب الحادث نائب المفوض السامى الهندى غوراف أهلواليا، لإبلاغه احتجاجها الشديد على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين فى كشمير.



ازدادت التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويا في جنوب آسيا منذ 5 أغسطس، عندما خفضت الهند من الحكم الذاتي لجانبها من كشمير وفرضت حظر التجول.

