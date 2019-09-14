جامعة عين شمس تعلن استعدادها لتسكين الطلاب

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أعلنت المدينة الجامعية بجامعة عين شمس عن استعدادها التام للعام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم 22 سبتمبر وتسكين الطلاب المقبولين بالمدينة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بالمرحلة الأولى والتي من المقرر أن يتم فيها قبول نحو 5500 طالب وطالبة بينهم 2000 طالب بمدن البنين و3500 طالية تقريبًا بمدن الطالبات.



وأعلنت المدينة الجامعية لعين شمس عن شروط الإقامة شروط الإقامة بالمدن الجامعية أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى، علما بأن مراكز "طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر بمحافظة القليوبية، و"الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات" بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى، وأن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.



كما تضمنت شروط الإقامة بالمدن الجامعية لجامعة عين شمس، ألا يكون الطالب مقيد نظامي بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب، وألا يكون صدر ضده عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واستيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.



الطالبة غير متزوجة شرط للقبول بالمدن



ومن بين الشروط أيضا أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالبة وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق، ويمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 350 جنيها كبديل للضامن تسترد في حالة عدم وجود تلفيات، واجتياز الكشف الطبي وإجراء التحاليل المطلوبة ومنها تحليل المخدرات، وتكون أولوية القبول للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.



ومن جانبه كشف محمد الديب أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر إعلان نتيجة المقبولين إلكترونيا للطلاب الثلاثاء 18 سبتمبر، وبعدها يقوم الطلاب المقبولين بتقديم أوراق اعتمادهم وإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة.



مبنى اقتصادي لأول مرة بنصف التكلفة



وأكد أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية بالجامعة باتت جاهزة للعام الدراسي الجديد بنسبة 95%، لافتا إلى أنه تم تخصيص لأول مرة مبنى اقتصادي بمدينة البنين بنصف التكلفة الفعلية ولا تخضع لشروط الإقامة بالمدن.



وأضاف أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، أن هناك العديد من المباني التي تم تجديدها ستدخل ضمن خطة التسكين بالعام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن مجلس المدن الجامعية في اجتماعه قرر رفع رسوم الإقامة لـ 250 جنيها بدلا من 165 جنيه، رافضا رفع الرسوم لـ 360 جنيها في ضوء قرار الأعلى للجامعات العام الماضي تخفيفا على الطلاب.



تحليل المخدرات شرط القبول



وأكدت الجامعة عن أن اجتياز تحليل المخدرات شرط القبول للسكن بالمدن الجامعية، وصرحت الجامعة إلى أنه في حالة كانت نتيجة تحليل "البول" إيجابية سيتم تحويل الطالب لمركز السموم لإجراء تحليل دم ولو تأكدت إيجابية النتيجة يحرم الطالب من السكن في المدينة حتى يتعافى، وكشفت الجامعة بأنها ستقدم الدعم الطبي للطلاب الراغبين في العلاج.



الفصل ينتظر مثيري الشغب



ووجه أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، رسالة لطلاب المدن الجامعية قبل بدء العام الدراسي وتسكينهم بالمدن قائلا: "لا مجال للتظاهر وإقامة الشغب وسنتخذ إجراءات حازمة مع المخالفين لقواعد الإقامة بالمدن الجامعية والتظاهر وإثارة الشغب بالمدن خط أحمر ولن نتهاون فيه".



وفى نفس السياق نشرت الجامعة عن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد، تمهيدا لتسكين الطلاب، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمباني، ورش المباني ضد الحشرات والقوارض لتكون آمنة على صحة أبنائنا الطلاب.



وبعد إعلان نتائج الطلاب المقبولين بالمدن يتقدم الطلاب بتقديم ملفات القبول ورقيا، والتي من بينها ملء استمارة تنسيق التقدم للمدن الجامعية، وتوقيع الطالبات على إقرار بعدم الزواج وإقرار لولى الأمر وشهادة ضمان سداد المستحقات المالية للجامعة.



