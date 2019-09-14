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الأهلي يختبر رينيه فايلر بحثا عن فوز تاريخي على كانو سبورت

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:20 ص
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الأهلي يختبر رينيه فايلر بحثا عن فوز تاريخي على كانو سبورت
الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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يحل فريق الأهلي في الساعة السادسة مساء اليوم ضيفًا على كانو سبورت في غينيا الإستوائية ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على بطل غينيا الاستوائية لأن المرة الأولى منذ 13 عامًا في 2006 أمام ريناسمينتو ضمن دور الـ16 انتهت بالتعادل السلبي.

 

وتعد مباراة الأهلي وكانو سبورت أول لقاء رسمي لرينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي تولى المسئولية خلفًا لمارتن لاسارتي الذي أقيل عقب الخروج من كأس مصر.

 

وتنتظر جماهير الأول لمحات رينيه فايلر الفنية في مباراة اليوم خاصة أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يعقد أمالًا عليه أن يكون عند حسن الظن.

 

ويغيب عن الأهلي أمام كانو سبورت وليد أزارو للإصابة في أربطة الركبة ورامي ربيعة بينما اصطحب رينيه فايلر باقي أفراد القائمة يتقدمهم علي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود متولي وحسام عاشور.

 

وصعد الأهلي إلى دور الـ32 بعد تجاوز فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين.

 

وتأهل كانو سبورت أن يتأهل لمواجهة الأهلي بعد تخطي ميكيل كينيما ممثل إثيوبيا بالفوز 2-1 في غينيا الاستوائية، والتعادل بهدف لمثله في إثيوبيا.

 

ويأمل الأهلي في الفوز على بطل غينيا الإستوائية في بداية مشواره من أجل الفوز بدوري لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ آخر تتويج في 2013.


 

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