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تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
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تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد
أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم  التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم السبت على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات

واوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وفيما يلي بيان بمعدلات تأخير القطارات اليوم السبت.

معدلات التأخيرات

خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة، خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة "القاهرة - أسيوط" مدة 35 دقيقة، ومنطقة "أسيوط- أسوان" مدة 35 دقيقة.

خط  "بنها - بورسعيد"، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

وتوفر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، إمكانية عمل اشتراكات للتسهيل على مستخدمي المترو، نقدم لكم خطوات عمل الإشتركات وهي كالتالي:

يستخرج الإشتراك بموجب  استمارة طلب اشتراك بمبلغ (خمسة جنيهات للربع السنوي وعشرة جنيهات للسنوي) معتمدة من الجهة الإدارية المسئولة للطلبة والإحتياجات الخاصة والقوات المسلحة والشرطة، ويتحمل طالب الإشتراك قيمة الكارت الذكي بمبلغ  (خمسة وعشرون جنيهًا) أول مرة عند إصدار الإشتراك.

يتقدم طالب الإشتراك صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الرقم القومي، الاشتراك بنظام  الكارت الذكي بالاسم والصورة ولمدة ثلاثة شهور عدد الرحلات (180) رحلة ولمدة سنة عدد الرحلات (730) رحلة وإشتراك لمدة شهر عدد الرحلات 60 رحلة، كما توفر الشركة خدمة إستخراج كروت محفظة التذاكر بمبلغ  (خمسة وعشرون جنيهًا ) قيمة الكارت بالإضافة الي قيمة الشحن بدأ من (عشرة جنيهات) ومضاعقتها ويتم تفعيل المحفظة من أي محطة بخطوط المترو وتكون لحاملة وتحتسب الرحلة بنفس سعر الرحلة.

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