جامعتي القاهرة وحلوان يعلنوا استعدادتهم لتسكين الطلاب بالمدينة الجامعية

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أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عن انهاء المدينة الجامعية من الاستعدادت الأخيرة لاستقبال الطلاب وتسكين 14 ألف طالب،مشيرً بأنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة داخل 11 مبني من مباني المدينة الجامعية.



وكشف رئيس الجامعة عن الانتهاء من وضع الخطة الشاملة للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب.



وأكد الخشت بأن سيتم توفير كافة الإنشطة الطلابية للفرص لتنمية القدرات العملية والعملية ومساعدة الطالب علي اكتساب الخبرات الجديدة وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية،مشيرً بان الجامعة بدأت خطتها علي استعدادتها لعمل ندوات ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.





وكشف الخشت في تصريحات صحفية من خلال اجتماعه بمجلس الجامعة عن الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.



وقال رئيس جامعة القاهرة، على انتهاء من إجراءات الكشف الطبي للطلاب وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب بالكليات، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.



وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن المدينة علي استعداد تام علي توفير جميع الخدمات المتكاملة لحرص علي تحقيق الخدمة الكاملة للطلاب بالمدينة الجامعية.





وأفادت إدارة المدن الجامعية في تصريحات سابقة عن استمرارها في استقبال الطلاب لتقديم بالمدينة الجامعية هذا بالاضافة إلى أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، وألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عدا العقوبتين الأولى والثانية منها التنبيه شفاهية أو كتابة الإنذار.









