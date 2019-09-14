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عاجل.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمحطة قطارات أمريكية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:27 ص
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عاجل.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمحطة قطارات أمريكية
الشرطة الأمريكية
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وكالات
 
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أعلنت السلطات الأمريكية، سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء إطلاق نار بمحطة للسكك الحديدية في مدينة سياتل، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

 

وفي سياق متصل، قد فتح مسلح النار،  بشكل عشوائي على سائقي سيارات بمدينة أوديسا الواقعة في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب عدد غير محدود قد يتجاوز العشرين شخصا. وفي غضون دقائق نجحت الشرطة في قتل المسلح بالرصاص. وصرح عمدة المدينة أن هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى.

                                           

قتل خمسة أشخاص على الأقل برصاص رجل أطلق النار عشوائيا على سائقي سيارات بمدينة أوديسا في تكساس الواقعة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يقتل برصاص الشرطة السبت.

 

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة أوديسا للصحافيين "لدينا ما لا يقل عن 21 ضحية وخمسة قتلى على الأقل في هذه المرحلة"، من دون أن يتضح ما إذا كان القتلى الخمسة من ضمن الضحايا الـ21.

 

من جهته، قال عمدة مدينة ميدلاند القريبة إن هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى.

تحذير سابق من الشرطة لسكان المدينة

وأشارت الشرطة في وقت سابق السبت إلى أن مسلحا أطلق النار على أشخاص عدة في ولاية تكساس، قبل أن يسرق شاحنة وينطلق بها.

 

وأوضحت شرطة تكساس على فيس بوك أن "شخصا (وربما اثنين) يطوف أوديسا بمركبة ويطلق النار عشوائيا على الناس"، داعية السكان إلى الابتعاد عن الطرق السريعة وممارسة أقصى درجات الحذر.

 

وقتل مطلق النار لاحقا خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.

 

معركة بشأن حيازة الأسلحة

بدأت قضية حيازة الأسلحة للمدنيين تطفو على السطح مجددا في بلدين يعانيان من تداعيات حوادث إطلاق النار، هما الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

                     

ففي الولايات المتحدة، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه تم “إحراز الكثير من التقدم” في عمليات التحقق من “الأشياء المختلفة المتعلقة بالأسلحة” خلال مناقشة جرت أمس الخميس. لكنه أوضح أيضا أنه تعب من غضب مؤيدي الأسلحة.

 

وألقى ترامب بالكرة في ملعب الحزب الديمقراطي الأمريكي متهما الديمقراطيين بأنهم يدبرون “حيلة” لنزع أسلحة المواطنين.

وأضاف في وقت لاحق في بالتيمور “يريد الديمقراطيون مصادرة الأسلحة من الأمريكيين الملتزمين بالقانون حتى يصبحوا بلا حماية عندما يدخل شخص ما إلى منزلهم ببندقية”.

 


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