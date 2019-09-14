طالبان تزور موسكو بعد أيام من تصريح ترامب

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وصل أحد المفاوضين من حركة طالبان إلى روسيا، حسبما صرح أحد الممثلين لوكالة أسوشيتيد برس، بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع الجماعة المتمردة في أفغانستان.



ونقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين، المقيم في قطر، قوله إن الوفد أجرى مشاورات مع زير كابولوف مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى أفغانستان. تم تأكيد الزيارة لوكالة أسوشييتد برس من قبل مسؤول من طالبان تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث مع الصحفيين.



ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، لم تكشف هويته، قوله ان الاجتماع في روسيا أكد على ضرورة تجديد المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان وأن طالبان أكدت استعدادها لمواصلة الحوار مع واشنطن.

كانت هذه أول زيارة دولية لطالبان بعد انهيار المحادثات مع واشنطن. كان يقود الفريق الملا شير محمد ستانيكزاي.



و اوضح مايكل كوجلمان، نائب مدير برنامج آسيا في واشنطن - "هذا تطور ملحوظ، لأنه يوحي بأن طالبان تريد التأكيد على اهتمامها المستمر بالحوار، حتى بعد انسحاب الرئيس ترامب من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.. وكم من اللافت للنظر أن المتمردين اختاروا إرسال رسالة مصالحة عبر التواصل مع موسكو، المنافس الأمريكي الرئيسي الذي بذل جهودًا كبيرة لتعميق العلاقات مع طالبان في الأشهر الأخيرة".



في تغريدة نهاية الأسبوع، ألغى ترامب المفاوضات وألغى اجتماعًا قال إنه يريد عقده مع قادة الحكومة الأفغانية وطالبان في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد.



أخبر شاهين الموقع الرسمي لطالبان يوم الثلاثاء أن المجموعة لا تزال تتواصل مع المفاوضين الأمريكيين، على الأقل لمعرفة ما يجب القيام به بعد ذلك.



عارض مجلس شورى طالبان، أو مجلس القيادة، ذهاب مفاوضيه إلى كامب ديفيد وعاتبوا أولئك الذين قبلوا دعوة مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليلزاد الذي تم تمديده في نهاية أغسطس.



ونقل عن شاهين قوله إن زيارة كامب ديفيد قد تأخرت، قائلًا إن طالبان تريد الاتفاق الذي وقعه وشهده وزراء خارجية العديد من الدول، بما في ذلك روسيا. وقال إن طالبان تريد أيضًا من قطر أن تعلن عن الاتفاقية قبل أي اجتماع في كامب ديفيد.



وقد اتُهمت موسكو بمساعدة طالبان كضمانة ضد فرع الدولة الإسلامية المزدهر الذي تربطه صلات وثيقة بالحركة الإسلامية في أفغانستان، وهي جماعة مسلحة في آسيا الوسطى. صعدت روسيا من دفاعاتها في آسيا الوسطى وادعت أن الآلاف من مقاتلي داعش كانوا في شمال أفغانستان



استضافت موسكو مرتين هذا العام اجتماعات بين طالبان وشخصيات أفغانية بارزة.



في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى الخروج من أطول حرب لها، فإن حركة طالبان في أقوى حالاتها منذ الإطاحة بها في عام 2001 وتسيطر على أكثر من نصف البلاد، وتشن هجمات شبه يومية ومميتة في جميع أنحاء أفغانستان.



كانت مهمة خليل زاد للسلام التي دامت عامًا هي أكثر الجهود التي بذلتها واشنطن من أجل السلام، حيث ركزت ليس فقط على طالبان والحكومة الأفغانية ومنظمي القوة الأفغان البارزين، ولكن أيضًا على باكستان وروسيا، وكذلك إيران، التي دربت مقاتلين أفغان معروفين باسم لواء الفاطميون. التي قاتلت إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في سوريا.



ركز خليل زاد جهوده على اللاعبين الإقليميين بقدر تركيزه على محاوري طالبان والحكومة الأفغانية. في وقت سابق من هذا العام، أصدرت الولايات المتحدة بيانًا وقَّعت عليه الولايات المتحدة والصين وروسيا مؤيدًا لجهود خليل زاد للسلام التي دعت ليس فقط إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وضمانات طالبان ضد الإرهاب، بل وعد أيضًا بإجراء محادثات داخل أفغانستان يقرر خلالها الأفغان مصير بلدهم وكذلك شروط وقف إطلاق النار.



