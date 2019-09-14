زيدان يعلق على إصابة مودريتش وموقف بيل صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن كلا من الكولومبي خيمس رودريجيز والبلجيكي إيدين هازارد جاهزان لتعويض غياب الكرواتي لوكا مودريتش الذي أصيب في فترة التوقف الدولي لمواجهة ليفانتي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

زيدان يعلق على إصابة مودريتش وموقف بيل صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن كلا من الكولومبي خيمس رودريجيز والبلجيكي إيدين هازارد جاهزان لتعويض غياب الكرواتي لوكا مودريتش الذي أصيب في فترة التوقف الدولي لمواجهة ليفانتي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "مشاكل فترة التوقف؟ الأمر مُعقد وكانت فترة طويلة ولسنا مرتاحين مع ذلك ولكن هذا هو الحال، كان أمام الخصم 15 يوما للاستعداد للمباراة ونحن لدينا 3 لاعبين فقط يتدربون". وعن إصابة مودريتش، علق زيدان قائلاً : "لقد خاض مباراتين في 3 أيام والآن تعرض للإصابة وآمل أن يتعافى سريعًا ولكنه لن يلعب غدًا وعلينا تقبل ذلك".





وعن راموس، قال زيدان:"راموس؟ لن أتحدث عن قصة راموس، فالكل يعرفها باستثناء من يكرهونه وسيواصل القيام بأشياء رائعة في مدريد ولا يتعب من بذل أقصى ما لديه لهذا الفريق".